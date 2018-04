ATP Budapest: Prima gioia in carriera per Marco Cecchinato. L’azzurro da lucky loser vince il torneo

Prima gioia in carriera nel circuito maggiore per Marco Cecchinato che ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Budapest (e501.345, terra).

Il tennista siciliano, lucky loser, ha sconfitto in finale John Millman con il risultato di 75 64 dopo 1 ora e 48 minuti di partita.

Come dicevamo per Marco si tratta del primo successo in carriera nel circuito maggiore alla prima finale ATP disputata.

Nel primo set Cecchinato avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nell’ottavo gioco, dopo aver mancato anche una palla del 5 a 3.

Sul 4 a 5 Marco annullava una pericolosa palla set con uno smash vincente e poi teneva il servizio in qualche modo.

Sul 5 pari l’azzurro, dal 40-15, operava il break ai vantaggi mettendo a segno anche una bella palla corta sul 40-30 e poi nel game seguente teneva a 30 il turno di servizio portando a casa la frazione per 7 a 5, piazzando un bellissimo colpo vincente sul set point.

Nel secondo set l’azzurro sotto per 1 a 4, 15-40 e due palle per il doppio break in favore del giocatore aussie, riusciva a recuperare la situazione annullando i due break point e brekkando poi John nel game successivo (ai vantaggi dal 40-15).

Sul 4 pari l’australiano, dal 30 pari, commetteva due doppi falli consecutivi regalando in questo modo il break a Marco, che nel game successivo teneva a 15 il turno di battuta e dopo un nastro benevolo sul match point poteva chiudere l’incontro per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Budapest John Millman John Millman 5 4 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 J. Millman 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Millman – M. Cecchinato

01:47:07

2 Aces 2

3 Double Faults 0

61% 1st Serve % 76%

28/43 (65%) 1st Serve Points Won 40/65 (62%)

13/27 (48%) 2nd Serve Points Won 11/21 (52%)

4/8 (50%) Break Points Saved 5/7 (71%)

11 Service Games Played 11

25/65 (38%) 1st Return Points Won 15/43 (35%)

10/21 (48%) 2nd Return Points Won 14/27 (52%)

2/7 (29%) Break Points Won 4/8 (50%)

11 Return Games Played 11

41/70 (59%) Total Service Points Won 51/86 (59%)

35/86 (41%) Total Return Points Won 29/70 (41%)

76/156 (49%) Total Points Won 80/156 (51%)

94 Ranking 92

28 Age 25

Brisbane, Australia Birthplace Palermo, Italy

Brisbane, Australia Residence Palermo, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’1″ (185 cm)

175 lbs (79 kg) Weight 172 lbs (78 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2006 Turned Pro 2010

5/5 Year to Date Win/Loss 1/6

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,518,447 Career Prize Money $836,051