Roma: sarà davvero mini Slam?

Un tabellone che dovrebbe passare a 96 giocatori, un torneo che dovrebbe allungarsi a 10 giorni di competizione (e con le qualificazioni arrivare a due settimane complete) e uno status di mini Slam finalmente acquisito: i Masters1000 di Roma e Madrid dovrebbero (condizionale d’obbligo) salire di livello nel 2019 e conquistare un upgrade che non solo li renderebbe simili ai due Masters1000 americani di marzo ma che dovrebbe garantire un aumento di eventi collaterali, pubblicità e in generale introiti che porterebbero davvero gli Internazionali d’Italia a un altro livello. Resterebbe da capire come collocare le date con solo tre settimane libere nel calendario e se il torneo al femminile (Roma è un combined) subirebbe modifiche. Ma questo cambio arriverà?

C’è da dire che l’ufficialità sarebbe dovuta arrivare alle ultime Finals di Londra con la comunicazione del nuovo calendario ma tale proclamazione…è rimasta solo attesa e non è divenuta realtà. Una situazione a tratti surreale che già nel 2013 sembrava sul punto di concretizzarsi: già 5 anni fa infatti Roma e Madrid sembravano essere in ballottaggio per diventare appunto mini Slam, qualifica che sarebbe dovuta diventare realtà due anni dopo, nel 2015, con il calendario che sarebbe stato modificato con l’inserimento di una settimana in più fra gli appuntamenti del Roland Garros e quello di Wimbledon. Al di là dei proclami non se ne fece nulla e tanto come Roma quanto Madrid mantennero il loro status.

Una modifica apportata a un prodotto che è già un successo non è per forza sinonimo di qualità o miglioramento: questa dei mini Slam non sta diventando un’ossessione di cui nessuno sente la necessità? C’è davvero bisogno di cambiare? È chiaro che aumentare il numero di giorni di gare comporterebbe un aumento dei costi ma (si spera) anche un aumento dei guadagni. Allora perché qualcosa che dovrebbe fare solo del bene e generare conseguenze positive alla fine non si riesce a portare a compimento? Dove sta il trabocchetto? Questa domanda la rigiro direttamente a voi.

Alessandro Orecchio