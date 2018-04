WTA Lugano: I risultati con il Live dettagliato del Day 5

WTA Lugano International | Terra | $250.000 – 2° Turno – Quarti di Finale

CENTRE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [9] Alison Van Uytvanck vs Camila Giorgi



WTA Lugano Alison Van Uytvanck [9] • Alison Van Uytvanck [9] 0 2 Camila Giorgi Camila Giorgi 0 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Van Uytvanck 2-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [WC] Stefanie Voegele vs [6] Alizé Cornet



Il match deve ancora iniziare

3. [9] Alison Van Uytvanck OR Camila Giorgi vs Aryna Sabalenka (non prima ore: 14:00)

4. Mona Barthel OR Donna Vekic vs Marketa Vondrousova OR [2] Elise Mertens

5. [Q] Tamara Korpatsch OR [Q] Kathinka Von Deichmann vs [WC] Stefanie Voegele OR [6] Alizé Cornet (non prima ore: 17:30)

COURT 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marketa Vondrousova vs [2] Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

2. [8] Aliaksandra Sasnovich vs Kirsten Flipkens



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Aliaksandra Sasnovich OR Kirsten Flipkens vs [Q] Danka Kovinic OR [Q] Vera Lapko

COURT 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mona Barthel vs Donna Vekic



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Danka Kovinic vs [Q] Vera Lapko (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

COURT 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Tamara Korpatsch vs [Q] Kathinka Von Deichmann



Il match deve ancora iniziare