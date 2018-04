ITF Junior Salsomaggiore: aggiornamento entry list

A due settimane dall’inizio della trentacinquesima edizione del torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme, manifestazione di Grado 2 che si svolgerà sui campi in terra battuta della cittadina emiliana a partire dal 28 aprile prossimo (giorno d’inizio delle qualificazioni), è arrivato il momento di tenere sotto controllo le entry list, per venire a conoscenza dei talenti che si potranno ammirare dal vivo presso il Tennis Club Salsomaggiore (ingresso gratuito per tutta la settimana).

Come ricordavamo nell’articolo di presentazione, disponibile QUI, non saranno al via i due campioni uscenti, Chun Hsin Tseng e Daniela Vismane, ma torneranno in Emilia i finalisti della scorsa edizione, Lorenzo Musetti e Lisa Piccinetti.

Oltre a Musetti, nel tabellone principale maschile troveremo anche Davide Tortora e Giulio Zeppieri. In undici, wild card escluse, prenderanno parte alle qualificazioni.

Tra le ragazze, l’unica italiana ammessa direttamente al main draw è Giulia Peoni; nel tabellone cadetto dovrebbero esserci le due promettenti Delai e Sacco, entrambe nate nel 2002, oltre alla già citata Piccinetti, Traversi, Tcherkes Zade e la giovane classe 2003 Lisa Pigato.

TORNEO MASCHILE – ITALIANI AL VIA (PROVVISORIO)

MD (3): Lorenzo Musetti, Davide Tortora, Giulio Zeppieri

Q (11): Matteo Arnaldi, Emiliano Maggioli, Giacomo Dambrosi, Federico Arnaboldi, Michele Vianello, Riccardo Di Nocera, Fabrizio Andaloro, Lorenzo Rottoli, Gian Marco Ortenzi, Filippo Moroni, Gianmarco Ferrari

TORNEO FEMMINILE – ITALIANE AL VIA (PROVVISORIO)

MD (1): Giulia Peoni

Q (6): Melania Delai, Federica Sacco, Lisa Piccinetti, Costanza Traversi, Isabella Tcherkes Zade, Lisa Pigato