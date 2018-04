Fed Cup 2018, presentazione Play-Off: Bielorussia-Slovacchia

La Bielorussia, finalista della scorsa edizione di Fed Cup, scende in campo alla Chizhovka Arena di Minsk contro la Slovacchia in un match che vale i Play-Off. Quinto incontro consecutivo tra le mura amiche per la compagine capitanata da Tatiana Poutchek.

Battute al primo turno del World Group dalla Germania, Aryna Sabalenka e compagne hanno un solo obiettivo, quello di vincere per rientrare nel tennis che conta, ovviamente per quanto concerne la competizione a squadre.

L’impegno, almeno sulla carta, non sembra impossibile contro una formazione che non schiera alcuna Top-100: la numero uno slovacca è Viktoria Kuzmova, 104 WTA, seguita a ruota da Jana Cepelova, Anna Karolina Schmiedlova e Rebecca Sramkova, alla quale con tutta probabilità sarà concesso davvero poco spazio.

La Bielorussia, invece, oltre alla già citata Sabalenka potrà schierare anche la temibile Sasnovich, oltre a Vera Lapko e alla doppista Marozava.

Proveniente dal World Group II, nel quale ha battuto la Russia per 4-1, la Slovacchia di capitan Matej Liptak proverà a confermare il precedente che la vede favorita sulla Bielorussia: nel 2004, la squadra allora guidata da Tomas Malik (formata da Husarova, Nagyova, Kurhajcova e Sucha) non lasciò scampo alle avversarie, demolite con un secco 4-0 senza aver concesso alcun set.

SEDE: Chizhovka Arena (Minsk, Bielorussia)

SUPERFICIE: Cemento indoor

DATE: 21-22 Aprile 2018



CONVOCATE BIELORUSSIA: Aliaksandra Sasnovich (49), Aryna Sabalenka (61), Vera Lapko (130), Lidziya Marozava (D63).

CONVOCATE SLOVACCHIA: Viktoria Kuzmova (104), Jana Cepelova (117), Anna Karolina Schmiedlova (132), Rebecca Sramkova (372)





Lorenzo Carini