Fed Cup: Italia vs Belgio. Ecco le convocate per la sfida per l’accesso al World Group

Il capitano Tathiana Garbin ha comunicato i nomi delle quattro azzurre convocate per la sfida tra Italia e Belgio, in programma il 21 e 22 aprile a Genova e valida per il play-off per la promozione nel World Group della Fed Cup.

Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri sono le convocate.

Il neo capitano del Belgio Ivo Van Aken ha invece scelto di affidarsi alle seguenti giocatrici: Elise Mertens, Alison Van Uytvanck, Kirsten Flipkens e Ysaline Bonaventure.