Novak Djokovic e Marian Vajda accordo per alcuni tornei ma non c’è ancora nessun accordo per tutto il 2018

Novak Djokovic sembra aver finalmente trovato una strada per uscire dalla crisi, almeno per le prossime settimane.

Il trentenne serbo, ex numero uno al mondo, sta lavorando con il suo storico coach Marian Vajda a Marbella, e i due saranno insieme durante il primo torneo Masters 1000 su terra che Djokovic giocherà a Monte Carlo, la prossima settimana.

L’addetto stampa di Djokovic ha confermato che il serbo e Vajda sono tornati insieme ma ha respinto l’idea che la coppia abbia un accordo per tutto l’anno: “Marian si è fermato per un anno per essere più vicino alla sua famiglia, ma ora è entusiasta di tornare a giocare a tennis”, ha detto in una nota il team di comunicazione di Djokovic.