Coppa Davis 2018, Group I Europa/Africa: Svezia ok al fotofinish, Repubblica Ceca senza problemi

Si sono giocati nel weekend i quattro incontri validi per il secondo turno del Group I di Coppa Davis.

In evidenza l‘Austria che, in trasferta, è riuscita a prevalere sulla Russia che alla vigilia sembrava nettamente favorita per la vittoria della contesa. Successo esterno anche per la Bosnia-Herzegovina con Mirza Basic che ha portato il punto decisivo contro Jozef Kovalik.

Fanno valere il fattore casa, invece, Repubblica Ceca e Svezia che battono rispettivamente Israele (3-1) e Portogallo (3-2, fatale per i lusitani il ko di Gastao Elias contro Mikael Ymer).

REPUBBLICA CECA vs ISRAELE 3-1

Jiri Vesely (CZE) b. Edan Leshem (ISR) 6-0 6-1

Adam Pavlasek (CZE) b. Dudi Sela (ISR) 3-6 6-3 6-1

Adam Pavlasek/Jiri Vesely (CZE) b. Jonathan Erlich/Yshai Oliel (ISR) 6-2 3-6 6-3

Yshai Oliel (ISR) b. Vaclav Safranek (CZE) 7-5 6-3

SVEZIA vs PORTOGALLO 3-2

Joao Sousa (POR) b. Mikael Ymer (SWE) 6-4 6-4

Elias Ymer (SWE) b. Gastao Elias (POR) 7-6(11) 6-4

Markus Eriksson/Robert Lindstedt (SWE) b. Gastao Elias/Joao Sousa (POR) 7-6(6) 6-2

Joao Sousa (POR) b. Elias Ymer (SWE) 6-4 6-4

Mikael Ymer (SWE) b. Gastao Elias (POR) 6-3 6-4

SLOVACCHIA vs BOSNIA-HERZEGOVINA 2-3

Damir Dzumhur (BIH) b. Norbert Gombos (SVK) 6-4 6-1

Martin Klizan (SVK) b. Mirza Basic 7-6(5) 6-1

Mirza Basic/Tomislav Brkic (BIH) b. Andrej Martin/Igor Zelenay (SVK) 6-2 6-4

Martin Klizan (SVK) b. Damir Dzumhur (BIH) 6-3 7-6(3)

Mirza Basic (BIH) b. Jozef Kovalik (SVK) 7-6(0) 2-6 6-3

RUSSIA vs AUSTRIA 1-3

Dennis Novak (AUT) b. Andrey Rublev (RUS) 7-6(5) 6-4

Daniil Medvedev (RUS) b. Sebastian Ofner (AUT) 6-1 6-2

Jurgen Melzer/Philipp Oswald (AUT) b. Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS) 6-3 7-6(3)

Jurgen Melzer (AUT) b. Evgeny Donskoy (RUS) 6-3 3-6 6-3

Lorenzo Carini