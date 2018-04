Isabella Tcherkes Zade: “Ho solo il tennis in mente e non mi pongo limiti”. La storia, i sogni, gli obiettivi, della 17enne tennista italiana…“cittadina del mondo”

Chi di noi non conosce Harry Potter, la saga fantastica della scrittrice J.K. Rowling? Pubblicata per la prima volta nel 1997 e protrattasi attraverso 7 storie fino al 2007, l’opera ha influenzato l’immaginario collettivo di adulti e ragazzi anche grazie alle successive trasposizioni cinematografiche che hanno dato corpo a quanto, fino ad allora, soltanto immaginato. La diffusione delle storie di Harry Potter e della sua lotta contro Lord Voldemort è seconda solo al Maigret di Georges Simenon; tradotta in 77 lingue, finanche in greco antico, l’opera ha venduto 450 milioni di copie, ad oggi. Molte di queste copie sono state sicuramente acquistate dalle nostre amiche tenniste che abbiamo intervistato: non abbiamo fatto finora una statistica, ma certo una percentuale rilevante di loro, alla domanda “quale libro preferisci?” ha risposto in modo inequivocabile: Harry Potter! Le ragioni di questa diffusione dell’opera tra chi gioca a tennis sarebbero da approfondire. Ci piace pensare che l’elemento attrattivo possa essere costituito dall’intreccio che la saga propone tra mondo fantastico e mondo reale, che non sono entità separate come nelle favole tradizionali…proprio come nel tennis. Quanta magia c’è nei sogni di successo di ogni tennista? E quale arteficio o maleficio si celano dietro l’ondeggiare della pallina lungo il nastro prima che essa ricada da una parte o dall’altra? Proprio come in una saga, i tennisti vivono ogni match immersi in una storia fantastica fatta di Eroe e Antagonista, aiutanti e doni magici, dove abilità fato e stregonerie si confondono. Ci ripromettiamo di approfondire l’affascinante parallelismo…Nel frattempo, osserviamo che Harry Potter viene a conoscenza della sua storia a 10 anni, quando apprende di essere una mago: a 11 anni può quindi cominciare a frequentare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

E la magia del numero 11 ora ci riguarda…c’è qualcuno che ha iniziato a giocare a tennis proprio all’età di 11 anni: è Isabella Tcherkes Zade la 17enne tennista che incontriamo oggi, innamorata della racchetta e di Harry Potter!

Allora Isabella, comincia a presentarti ai nostri lettori, come è tradizione di ogni nostra intervista:

Ciao a tutti, sono Isabella Tcherkes Zade e sono nata a Parma. La mia è sempre stata una famiglia di sportivi, mio padre è quello che mi ha fatto conoscere il tennis ma ho iniziato abbastanza tardi, a 11 anni per l’esattezza, perché prima facevo nuoto a livello agonistico. Il mio primo circolo è stato il Castellazzo a Parma e il mio primo maestro è stato Alessandro Tombolini. Sono una giocatrice dal gioco, mi dicono, brillante, sempre sull’offensiva e trovo molto spesso il punto a rete, utilizzando anche il serve & volley. Attualmente vivo e mi alleno alla San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti che credo sia uno dei posti migliori dove un giocatore si possa formare. Molte sono le tenniste da cui prendo spunto, le stimo tutte e ognuna di loro ha qualcosa da insegnarmi. Indubbiamente ho delle preferenze: il tocco magico della Radwanska mi ha sempre affascinato e la tenacia e la potenza della Azarenka non sono da meno.

Tu sei nata da papà russo e madre slovacca. Da quanto tempo i tuoi sono qui? Hai avuto problemi con il passaporto?

I miei genitori sono qui da 30 anni ormai, io sono nata a Parma e perciò non ho avuto problemi di passaporto appunto perché i miei erano già cittadini italiani quando sono nata.

Tennisticamente ti senti italiana o senti di avere delle influenze dettate dai paesi di origine dei tuoi genitori?

Avendo tutti e due i genitori stranieri mi sento molto cittadina del mondo, però ovviamente quando ci sono squadre in Davis o Fed Cup mi sbilancio un pochino verso l’Italia, la mia terra natia

L’anno scorso ti sei messa in luce vincendo singolare e doppio nel grade 5 a San Marino ed affermandoti anche in Olanda, in un grade 4. Poi finale in Georgia e un altro titolo in doppio. Un’annata molto buona: te l’aspettavi?

Ho lavorato molto duramente dopo l’infortunio…quindi sì, un po’ me lo aspettavo. Ogni sacrificio deve avere prima o poi una ricompensa e di questo ne sono certa.

Sei stata ferma nei primi mesi del 2017. Che cosa è successo?

Mi sono infortunata al ginocchio nel mese di gennaio, l’ultimo mio torneo è stato l’Orange bowl a Plantation nel dicembre 2016.

Finora come valuti la tua attività da junior considerando che compirai 18 anni a maggio?

Considerando che ho iniziato a giocare molto tardi, ritengo comunque di essere contenta ma non soddisfatta, sono molto ambiziosa e non mi pongo mai limiti.

Quali sono le ragazze junior su cui punteresti…a parte te?

Ovviamente Elisabetta Cocciaretto: nonostante nell’annata 2016/2017 tutti la dessero per spacciata io non ho mai smesso di credere in lei. Un’altra ragazza che potrebbe fare molto bene è Lisa Pigato, del 2003, si sentirà molto parlare di lei.

L’inizio di stagione non è stato finora molto positivo anche se hai partecipato, bisogna dire, a tornei di livello 1 e 2. Come è la tua condizione di forma?

Sicuramente quest’anno ho dovuto alzare il grado dei tornei a cui avrei partecipato, all’inizio dell’anno ho dovuto ambientarmi un po’, ma ora sto già ingranando, vincendo anche un G1 in doppio la settimana scorsa.

Chi è il tuo coach e che tipo di rapporto avete?

I miei coach principali sono Giorgio Galimberti e Tony Lo Paro. Sono i miei primi punti di riferimento: abbiamo avuto molti alti e bassi a livello di trasferte, però sono sempre stati lì a supportarmi. Sento di potergli dire tutto ed è molto importante.

Su che cosa state lavorando e in cosa devi progredire sia sul piano tecnico che psicofisico?

La mia più grande lacuna è sempre stata la parte mentale, ora sono molto migliorata e credo di potermi spostare su altri obiettivi, come la solidità in campo.

Tu sei mancina e bimane: come riesci a sfruttare questa impostazione per mettere in difficoltà le avversarie?

Essendo mancina posso impostare il mio gioco sulla diagonale di rovescio e aprirmi bene il campo, però ultimamente sto riscontrando come le donne stiano migliorando dalla parte del rovescio, perdendo molto di più la palla dalla parte del dritto. Io, avendo una buona mano, ho la possibilità di muovere bene la palla e con il servizio provare a fare la differenza.

Come hai conciliato finora gli studi con il tennis?

Faccio scuola online da 3 anni ormai, non avrei potuto fare altrimenti.

Pensi poi di iscriverti all’università e cosa ti piacerebbe studiare?

Il mio unico obiettivo è il tennis, ho solo quello in testa, se però il futuro mi riserverà altro penso proprio di seguire le orme di mio padre e di studiare nell’ambito della medicina.

E’ possibile per una diciottenne che gioca a tennis a livello professionistico mantenere una propria “normalità” fatta di amicizie, amori, tempo libero, o è inevitabile dover sacrificare qualcosa?

Ormai le amicizie sono quasi tutte nel mondo del tennis; per quanto riguarda gli amori, una persona che fa la mia vita non ha tempo per queste cose. Nel tempo libero cerco spesso di conciliare amicizie, studio e relax.

Abbiamo letto della tua amicizia con Tiafoe: è possibile avere amici nel circuito e ti riesce più con i ragazzi o con le ragazze?

Si Frances è mio amico, purtroppo non ci vediamo molto per via della distanza; spesso sento anche Stefan Kozlov e raramente Felix Auger Aliassime. Io sono una ragazza molto solare e riesco a fare amicizia con tutti.

Nel mondo junior, e non solo, spesso i genitori sono molto presenti nella carriera dei figli, alcuni sono coach o manager. Qual è la tua esperienza in proposito e come bisogna fare per difendersi da un’eccessiva pressione?

Da questo lato i miei genitori sono stati perfetti, ovviamente hanno sempre mantenuto un occhio protettivo sulla mia vita, però non hanno mai forzato il mio andamento e di questo gliene sono grata.

A parte il coach tu hai uno staff che ti segue, con preparatore atletico, nutrizionista, fisioterapista, mental coach ecc.?

Ovviamente ho un preparatore atletico, Luca Fiore, un grazie va a lui se sono arrivata a questi livelli. Ho anche un nutrizionista, Gianfranco Beltrami: lui mi aiuta sempre, soprattutto quando vado all’estero e lì il cibo, talvolta, può non essere di qualità. Il centro Odon di San Marino è la struttura fisioterapica cui mi appoggio, ogni volta che ho un minimo problema vado da loro, sono sempre molto disponibili. Ho anche un mental coach, Monica Paliaga, che mi aiuta ad allenare anche la parte mentale quando sono a San Marino. Come ultimo, ma non meno importante, ho Davide Bima, che è il mio manager e mi procura tutto quello di cui ho bisogno, dagli integratori, ai completi, alle racchette.

Hai degli sponsor? Segui tu il rapporto con loro?

Gli sponsor sono Babolat e Nike e, come detto prima, ho un manager che cura questi aspetti.

A proposito di mental coach…che tipo di giocatrice sei in campo da un punto di vista psicologico e della tenuta mentale?

Prima mi innervosivo facilmente e buttavo via partite per questo, ora è più di un anno che ci sto lavorando su e sto riscontrando grandi miglioramenti. Nel match, alla fine, sono una che non molla mai.

Veniamo alla tua carriera tra i pro. L’anno scorso hai vinto un bel titolo in doppio ad Hammamet:

Nel doppio sono molto forte, essere brava a rete mi aiuta molto. Quella vittoria è stata epica!

Hai giocato anche la scorsa settimana a Pula. Che tipo di differenze hai riscontrato finora sia sul piano tecnico che nell’approccio alla gara tra il mondo junior e quello pro?

Il mondo junior e quello pro hanno grandi differenze, l’unica cosa in comune, che però è la più importante, è la competitività: tutte nel circuito sia junior che pro hanno voglia di vincere, glielo si vede negli occhi ed è per questo che mi trovo bene in questo mondo, io devo essere la migliore in tutto e per tutto.

Qualche giorno fa a Napoli, una banda di ragazzini ha malmenato un lavorante del Mc Dolnald’s che li invitava ad uscire per la chiusura. Che cosa pensi di questi episodi e del bullismo adolescenziale?

Penso che molto probabilmente il problema vada ricercato alla radice: molto spesso sono i genitori che non educano nel modo giusto i propri figli. Penso che lo sport ti aiuti ad essere una persona migliore.

Pensi che serie TV come Gomorra possano, indirettamente, incrementare i comportamenti aggressivi dei ragazzi?

Purtroppo non ho mai visto quella serie, però penso che non sia così influente come elemento; certamente la gente, anche inconsciamente, può prendere atteggiamenti che arrivano dall’esterno, però questi comportamenti, fondamentalmente, partono da dentro e non da quello che ci circonda.

Tanti giovani italiani dopo il diploma o la laurea decidono di andare a lavorare all’estero. E’ una scelta che tu condividi e, sulla base dei viaggi che hai fatto, in quale paese ti piacerebbe vivere?

Io amo l’Italia, se dovessi scegliere sceglierei sempre l’Italia, però se dovessi essere costretta a trasferirmi andrei in Francia o in Spagna.

Tu sei una ragazza molto carina; pensi che nel tennis femminile la bellezza possa essere un vantaggio, come sostenuto dalla Bacsinszky secondo cui gli organizzatori dei tornei tengono conto di questo nell’assegnare orari e centrali?

Purtroppo questo è vero. Aggiungo che anche chi ha magari uno sponsor più noto si ritrova ad avere meriti che magari non sono del tutto adeguati. Io cerco di non badare a queste cose, perché sono una che si fa condizionare molto, essendo consapevole dei miei mezzi.

Che rapporto hai con i social?

Ormai questa è un’era dove si spende molto tempo sui social, al giorno d’oggi bisogna essere molto attenti a quello che si posta perché è un segno permanente che lasci sulla rete.

Quali sono il tuo Film ed il tuo libro preferiti?

Harry Potter e Harry Potter!

Dove vuoi arrivare nel tennis?

Il sogno è quello di essere numero 1 del mondo indiscussa.

Ed i tuoi tre desideri da realizzare nella vita?

Quello che ho scritto sopra, che i miei genitori finalmente vivano una vita senza pensieri e come ultima essere sempre in buona salute, per godermi sempre la vita al meglio.

Davvero un carattere deciso quello di Isabella, una ragazza che punta in alto e non si nasconde, come tante, ma al contrario afferma senza paura la sua determinazione. Se poi questa fierezza si abbina all’ironia ed alla capacità di prendere un po’ in giro se stessi e il mondo, allora il cocktail è davvero vincente. Leggiamo infatti la didascalia di una foto del suo profilo facebook: “Chi non ama le donne, il vino e il canto, è solo un matto e non un santo”.

Concordiamo…!

Antonio De Filippo