Coppa Davis 2018: San Marino con Monaco, Cipro e Andorra

La compagine sanmarinese di Coppa Davis è pronta a scendere in campo a Plovdiv, in Bulgaria, negli incontri validi per il Group III.

A comporre il team di San Marino saranno Marco De Rossi, Antoine Barbieri, Tommaso Simoncini e Filippo Tommesani che, sotto i consigli del selezionatore e capitano Carlo Conti, andranno a caccia dell’impresa contro formazioni decisamente più forti.

San Marino è stato inserito nel girone di Monaco, Cipro e Andorra.

Domani l’esordio, assai proibitivo, contro il team del Principato formato dal Top-400 Lucas Catarina, il doppista Romain Arneodo e i due senza ranking Romain Arneodo (ex n.204 nel 2006) e Thomas Oger.

Seguiranno, poi, due sfide altrettanto difficili contro Cipro (non c’è Baghdatis, il n.1 è Petros Chrysochos, n.696 ATP) e Andorra.

POOL B – Gruppo 1

San Marino, Monaco, Cipro, Andorra

Convocati San Marino: Marco De Rossi (NR), Antoine Barbieri (NR), Tommaso Simoncini (NR), Filippo Tommesani (NR)

Convocati Monaco: Lucas Catarina (359), Romain Arneodo (D77), Benjamin Balleret (NR), Thomas Oger (NR)

Convocati Cipro: Menelaos Efstathiou (1310), Petros Chrysochos (695), Eleftherios Neos (NR), Nicholas Campbell (NR)

Convocati Andorra: Laurent Recouderc (NR), Eric Cervos Noguer (NR), Guillermo Jauregui (NR), Jean-Baptiste Poux-Gautier (NR)

Albania, Andorra, Bulgaria, Cyprus, Iceland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Monaco

Lorenzo Carini