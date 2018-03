Eugenie Bouchard confessa: “La mia priorità ora è il tennis. In futuro? Potrei fare la modella”

Tutt’altro che protagonista sui campi da tennis, sempre più star sulle copertine di tutto il mondo. Eugenie Bouchard in un modo e nell’altro rimane al centro dell’attenzione dei media ma non certo per i suoi risultati sportivi. La canadese, infatti, ha raggiunto in stagione un solo quarto di finale a Taipei collezionando una marea di sconfitte contro avversarie ampiamente alla sua portata. Malgrado l’uscita dalle prime 100 al mondo e la rassegnazione di alcuni sponsor nel continuare a sostenerla, Bouchard non perde il suo appeal e grazie alla sua immagine viene ancora omaggiata di wild card da ogni angolo del globo terrestre: Hobart, Taipei e Indian Wells sono solo alcuni esempi. L’avvenente canadese, in vista del torneo di Bogotà in terra sudamericana, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al “El Tiempo” – noto quotidiano colombiano – sul suo passato e sul prossimo futuro.

“Dopo il 2014 ho imparato che la fiducia in se stessi è molto importante per raggiungere gli obiettivi – spiega la canadese –. Ho dovuto giocare molti tornei per ottenere quella sicurezza e per compiere il salto di qualità. Tutto era basato sulla perseveranza e il lavoro. Sapevo che avrei dovuto lavorare molto fisicamente per competere ad alti livelli e che mi sarei dovuta allenare tanto per tenere quel ritmo. Successo? Certo che lo desidero. In Canada lo sport principale è da sempre l’hockey su ghiaccio – rivela Eugenie – ed il tennis non era così tanto seguito. Il mio gioco e i miei risultati hanno catturato l’attenzione di tutti ed è iniziato a crescere anche nel mio paese e ad essere visto in televisione come mai prima”.

Le ragioni per cui Bouchard non riesca ad esprimersi come un tempo rimangono ancora avvolte in un alone di mistero. “Competere tra le prime 15 del mondo è molto complicato poiché le aspettative sono alte e le mie colleghe sono forti. La pressione dei media, il lavoro da svolgere e il pubblico, ho combattuto con tutto ciò dando il mio meglio e allenandomi giorno dopo giorno tra alti e bassi. Nonostante ciò ho sempre alzato la testa e li ho superati”.

La canadese non si nasconde dietro una foglia d’acero e rivela che un domani potrebbe prendere in considerazione anche altre strade visto il successo sui set fotografici. “La mia priorità ora è il tennis. È ciò che amo e quello che più mi piace fare ma so che ho diverse opzioni future nella mia carriera. Ribadisco, adesso non mi interessa altro che il tennis. Fare la modella potrebbe essere un’opzione quando appenderò la racchetta al chiodo”.

Luca Fiorino