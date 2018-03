Futures Tel Aviv: titolo a Roberto Marcora

Si conclude nel miglior modo possibile la settimana di Roberto Marcora a Tel Aviv.

Il tennista di Busto Arsizio, classe 1989 e n.558 del ranking mondiale, si è aggiudicato il torneo Futures da $15,000 che si è giocato nella seconda città più importante d’Israele.

L’ex numero 178 ATP (classifica raggiunta nell’aprile 2015) ha battuto in finale il belga Yannick Vandenbulcke, prima testa di serie, col punteggio di 6-3 2-6 6-4 in due ore e 12 minuti di gioco.

Per Marcora si tratta dell’undicesimo successo in carriera nel circuito Futures: in particolare, è la quarta vittoria sul cemento e la terza in Israele, dopo i titoli conquistati a Ramat Hasharon nel 2013 e nel 2015.

Con la vittoria odierna, il giocatore azzurro si è garantito il ritorno in Top-500: sarà, almeno, n.474 della classifica ATP.

Lorenzo Carini