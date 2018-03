Novak Djokovic preoccupato per il suo stato di forma

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo e sei volte campione a Miami, è stato eliminato a sorpresa al secondo turno del torneo di Miami contro Benoit Paire e alla fine della partita è stato onesto riguardo il suo livello di forma.

“Mi piacerebbe giocare meglio, al livello più alto, ma al momento è impossibile per me. Ci sto provando, ma le cose non vanno come voglio”, ha ammesso Djokovic, visibilmente preoccupato per la sua forma.

“Continuiamo a provare. Il mio piano era giocare a Monte Carlo, ma ora valuterò con il mio staff la situazione “, ha ammesso il trentenne serbo.