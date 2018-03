Masters1000 Miami: un tabellone con molte insidie…

Il tabellone del secondo Masters1000 della stagione è stato sorteggiato e sebbene alcune teste di serie sembra abbiano la strada spianata di fronte a sé per altre ci sono parecchie insidie lungo il cammino. Ma andiamo per ordine e cominciamo a vedere gli accoppiamenti della parte alta del main draw del 1000 di Miami.

Federer è numero 1 del seeding e ancora una volta il favorito principale: per lui un terzo turno contro lo spagnolo Verdasco e un ottavo di finale presumibilmente contro il vincente dello scontro Mannarino – Carreno Busta, con lo spagnolo che al momento è la copia del tennista che è arrivato in top10 l’anno passato. Uno spot sulla carta agevole: e allora da chi potrebbero arrivare i problemi per lo svizzero?

Nella zona del quarto di finale del rossocrociato numero 1 del mondo ci sono giocatori in forma come Kevin Anderson e l’americano NextGen Tiafoe (uno da tenere assolutamente d’occhio…) e campioni come il ceco Berdych: in questo spot c’è a dire il vero anche l’incognita Edmund, con l’inglese alle prese con un rientro difficile dopo un bellissimo Australian Open. In questo spot c’è anche Fabbiano: superare il georgiano Basilashvili all’esordio per regalarsi un secondo turno contro il gigante sudafricano Anderson potrebbe essere un bel modo per invertire una stagione fin qui poco felice.

Fognini ha sulla carta al terzo turno l’australiano Kyrgios (anche lui al rientro post infortunio) e al quarto turno il vincente di Alexander Zverev – David Ferrer: si ritroverà il tedeschino ad alti livelli? In ogni caso per l’italiano numero 1 al mondo che a Miami difende la semi del 2017 un tabellone complicato ma che rappresenta una gran bella sfida. Vincere contro questi “giovani” potrebbe rappresentare una bella spinta per la tanto agognata top10 ma devono sparire i famigerati passaggi a vuoto.

L’ultimo spot potrebbe vedere gli statunitensi Querrey e Sock in affanno con le energie fresche di Coric e Shapovalov che potrebbero avere la meglio: soprattutto il croato visto a Indian Wells piace e sembra aver raggiunto un’importante maturazione dopo un paio d’anni da “incompiuto”.

Parte bassa del tabellone con molte più incertezze: Del Potro contro Nishikori è un terzo turno che profuma di Slam, con l’argentino recente vincitore del suo primo Masters1000 che potrebbe incontrare Novak Djokovic agli ottavi (Krajinovic permettendo…). Sicuramente uno spot prestigioso e incerto, con le attenzioni centrate sul serbo ex numero 1 del mondo che a Indian Wells è apparso decisamente fuori forma.

Raonic contro Dimitrov potrebbe essere l’altro ottavo di finale, con il bulgaro chiamato al riscatto dopo un primo Masters1000 giocato assolutamente sottotono: se vuole lottare negli Slam deve ritrovarsi in questi grandi appuntamenti, come nel 2017.

Chung dovrebbe avere la meglio nella zona presidiata sulla carta da Goffin e Bautista Agut, con il coreano che rappresenta al meglio il nuovo che avanza, frutto di un inizio di stagione incredibile, mentre la testa di serie numero 2 Cilic è chiamato a un ipotetico terzo turno sulla carta assai complicato contro il russo Rublev: un quarto Chung contro Rublev non è utopia e sicuramente rappresenterebbe un’ennesima ventata di freschezza in questa stagione di transizione nel circuito ATP.

Chi è il favorito alla vittoria finale secondo voi? E quale potrebbe essere la sorpresa a Miami?

Alessandro Orecchio

Md

(1) Federer, Roger vs Bye

(Q) Hemery , Calvin vs (Q) Kokkinakis, Thanasi

Garcia-Lopez, Guillermo vs Sandgren, Tennys

Bye vs (31) Verdasco, Fernando

(18) Mannarino, Adrian vs Bye

Johnson, Steve vs Estrella Burgos, Victor

Istomin, Denis vs (WC) Kecmanovic, Miomir

Bye vs (16) Carreno Busta, Pablo

(10) Berdych, Tomas vs Bye

(Q) de Minaur, Alex vs (PR) Nishioka, Yoshihito

Kicker, Nicolas vs Tiafoe, Frances

Bye vs (21) Edmund, Kyle

(32) Khachanov, Karen vs Bye

Copil, Marius vs Kukushkin, Mikhail

Fabbiano, Thomas vs Basilashvili, Nikoloz

Bye vs (6) Anderson, Kevin

(4) Zverev, Alexander vs Bye

Tsitsipas, Stefanos vs Medvedev, Daniil

Donskoy, Evgeny vs Bedene, Aljaz

Bye vs (28) Ferrer, David

(17) Kyrgios, Nick vs Bye

Lajovic, Dusan vs Zeballos, Horacio

(WC) Kuhn, Nicola vs (Q) King, Darian

Bye vs (15) Fognini, Fabio

(11) Querrey, Sam vs Bye

(Q) Berankis, Ricardas vs Albot, Radu

Shapovalov, Denis vs Troicki, Viktor

Bye vs (24) Dzumhur, Damir

(29) Coric, Borna vs Bye

Mayer, Leonardo vs Young, Donald

(Q) Bhambri, Yuki vs (LL) Basic, Mirza

Bye vs (8) Sock, Jack

(5) Del Potro, Juan Martin vs Bye

Sugita, Yuichi vs Haase, Robin

(Q) Millman, John vs Gojowczyk, Peter

Bye vs (26) Nishikori, Kei

(22) Krajinovic, Filip vs Bye

(Q) Fratangelo, Bjorn vs (Q) Broady, Liam

Zverev, Mischa vs Paire, Benoit

Bye vs (9) Djokovic, Novak

(13) Schwartzman, Diego vs Bye

(Q) Norrie, Cameron vs Jarry, Nicolas

(WC) Ymer, Mikael vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (20) Raonic, Milos

(30) Gasquet, Richard vs Bye

Chardy, Jeremy vs (Q) Dutra Silva, Rogerio

Fucsovics, Marton vs Marterer, Maximilian

Bye vs (3) Dimitrov, Grigor

(7) Goffin, David vs Bye

Harrison, Ryan vs Sousa, Joao

Donaldson, Jared vs (WC) Baghdatis, Marcos

Bye vs (25) Lopez, Feliciano

(19) Chung, Hyeon vs Bye

Ebden, Matthew vs Simon, Gilles

(WC) Eubanks, Christopher vs (Q) Mmoh, Michael

Bye vs (12) Bautista Agut, Roberto

(14) Isner, John vs Bye

Vesely, Jiri vs Lacko, Lukas

Pella, Guido vs Youzhny, Mikhail

Bye vs (23) Muller, Gilles

(27) Rublev, Andrey vs Bye

Karlovic, Ivo vs Pospisil, Vasek

Herbert, Pierre-Hugues vs Fritz, Taylor

Bye vs (2) Cilic, Marin