Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 19 marzo

Tantissimi tornei (dodici!) giovanili in programma la prossima settimana. Rispondono all’appello i giocatori italiani che saranno di scena dal Qatar a Porto Rico, passando per Uzbekistan e Lettonia fino ad arrivare in Croazia e Marocco.

Ecco la situazione aggiornata, main draw e qualificazioni, di tutti i tornei Juniores.

34. Perin Memorial (Croazia – G1 – Terra outdoor)

Q: Simone Cacciapuoti, Giovanni Peruffo, Leonardo Chiari, Andrea Fiorentini, Francesco Sain, Marco Galante, Saverio Trippetti, Amedeo Jorio, Alessandro Pecci

MD: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Michele Vianello, Filippo Speziali, Gabriele Bosio, Marco Furlanetto, Gian Marco Ortenzi, Giacomo Dambrosi, Gianmarco Ferrari, Giuseppe La Vela

XII ITF Junior GRIP2 Tennis Academy (Spagna – G2 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Perin, Matteo Lugari, Pietro Martinetti

MD: Davide Tortora, Federico Arnaboldi, Riccardo Di Nocera

ITF/CAT North African Circuit – Casablanca (Marocco – G3 – Terra outdoor)

Q: Filippo Moroni, Lorenzo Lorusso

MD: Lorenzo Rottoli

Coqui Bowl ITF 2018 (Porto Rico – G4 – Cemento outdoor)

Q: Enrico Menegon

1st Qatar ITF Open 2018 (Qatar – G4 – Cemento outdoor)

Q: Marco Franzini, Edoardo Lodovico Cattaneo, Massimo Brambati

Malta ITF U18 World Ranking Tournament (Malta – G4 – Cemento outdoor)

Q: Espedito Valerio, Alessio Tramontin, Andrea De Berchi, Alessandro Parigi, Mauro De Maio,

MD: Pietro Marino, Luca Nardi, Alessandro Bordone, Andrea Gola, Giorgio Tabacco, Mattia Bernardi, Mario Organista

Adazi Open (Lettonia – G5 – Cemento indoor)

MD: Samuel Vincent Ruggeri, Marcello Serafini, Leonardo Malgaroli, Enrico Wood

34. Perin Memorial (Croazia – G1 – Terra outdoor)

Q: Anna Peres, Alessia Soncini

MD: Elisabetta Cocciaretto, Isabella Tcherkes Zade, Enola Chiesa, Alice Amendola, Cristina Elena Tiglea

XII ITF Junior GRIP2 Tennis Academy (Spagna – G2 – Terra outdoor)

MD: Federica Sacco, Nuria Brancaccio, Martina Biagianti

ITF/CAT North African Circuit – Casablanca (Marocco – G3 – Terra outdoor)

Q: Valentina Gaggini

MD: Melania Delai

22nd Namangan ITF Juniors Grade 3 (Uzbekistan – G3 – Cemento outdoor)

MD: Federica Rossi, Lisa Piccinetti

1st Qatar ITF Open 2018 (Qatar – G4 – Cemento outdoor)

MD: Matilde Mariani, Antonella La Cava, Matilde Paoletti

Malta ITF U18 World Ranking Tournament (Malta – G4 – Cemento outdoor)

Q: Andrea Maria Artimedi, Benedetta Ortenzi

MD: Carola Cavelli, Linda Cagnazzo, Arianna Zucchini, Carlotta Mencaglia, Giulia Paterno, Jennifer Ruggeri, Anita Di Pietro