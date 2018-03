Futures Doha: Pietro Rondoni è in finale

Alla terza settimana consecutiva di tornei in Qatar, è finalmente arrivata una finale in singolare per Pietro Rondoni.

L’azzurro, classe 1993 e n.508 del ranking ATP, si è spinto fino all’ultimo atto del $15,000 di Doha: un cammino non semplice, come testimoniano le due partite su quattro vinte, in rimonta, al set decisivo.

Tutto facile all’esordio contro la wild card locale Jabor Al-Mutawa, sconfitta 6-1 6-0, poi due ottime prove di forza contro il kazako Denis Yevseyev (5-7 6-3 6-3) e lo statunitense ex Top-300 Adam El Mihdawy (2-6 7-6(2) 6-2). Infine, un po’ di fortuna in semifinale per Rondoni che non è dovuto nemmeno scendere in campo a causa del ritiro del 19enne tedesco Daniel Altmaier, n.297 della classifica mondiale.

In finale, Pietro Rondoni incontrerà il britannico Jay Clarke, testa di serie numero uno. Parità nei precedenti, entrambi giocati in Italia nella scorsa stagione: in quelle due occasioni, si giocò sulla terra battuta e, proprio per questo, è poco utile soffermarci a guardare cosa accadde.

Il tennista italiano, che nel suo palmares vanta ben 15 titoli in doppio (gran parte di questi conquistati in coppia con Riccardo Bonadio), va a caccia del secondo successo in carriera in singolare nel circuito Future.





Lorenzo Carini