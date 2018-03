Sloane Stephens al massimo tra 5 anni terminerà la carriera

Sloane Stephens, 25 anni, crede che non giocherà a tennis quando avrà 30 anni. La campionessa in carica degli US Open ha confessato questo desiderio di ritirarsi presto dallo sport per avere altre cose da fare nella sua vita.

“Ho 25 anni e spero di poter giocare per altri cinque. In questi cinque anni vorrei vincere un altro titolo del Grande Slam. Se tutto andrà bene, vorrei vincere dei titoli importanti e vorrei continuare a fare delle cose buone dentro e fuori dal campo. Non so però come finirà la mia carriera “, ha confessato.

Stephens, che è stata eliminata nel terzo turno di Indian Wells, è stata successivamente interrogato sulla possibilità di allungare la sua carriera oltre i 30 anni: “Sicuramente no!”.