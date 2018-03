Novak Djokovic, la strada è in salita

Novak Djokovic era uno dei personaggi più attesi al primo Masters1000 della stagione in quel di Indian Wells: dopo un bye all’esordio il serbo è sceso in campo contro il giapponese Taro Daniel. Contro il tennista nipponico si ritornava alle competizioni dopo Melbourne, dagli ottavi di finale contro il coreano Chung: purtroppo opposto a Daniel, Novak ha giocato una pessima partita, farcita di errori non forzati e una condizione fisica deficitaria.

Fa male, provoca tanta tristezza vedere solo l’ombra del campione che fu il serbo: Djokovic ha perso in 3 set ma va detto, non ha lasciato per strada segnali positivi. Una quantità spropositata di unforced e soprattutto la sensazione che ancora non sia riapparso quel furore agonistico che lo ha reso un muro invalicabile e un fighter di primo livello nei suoi giorni migliori.

C’era attesa mediatica riguardo il suo ritorno ma dopo l’operazione al gomito rivederlo in campo deve essere salutato in ogni caso, sconfitta o no, come un piccolo successo: al momento sono due le cose che mi sembra manchino all’ex numero 1 del mondo, una risolvibile grazie al tempo e una che col passare del tempo beh, ha poco a che fare.

Il primo problema evidentissimo nel match con Daniel (prima di Djokovic era ancora a secco di vittorie…) è una condizione fisica problematica: è vero che ci sono stati tanti errori ma ciò che preoccupa è l’aver mollato completamente nel terzo set. Allo stato attuale dei fatti Novak non è in grado di sostenere un incontro che si protrae al terzo set: come si può pensare di misurarsi sulla lunga distanza degli Slam? Il tempo si diceva, galantuomo quanto non mai e alleato di ferro in questa sua crescita: tornando gradualmente alle competizioni e ai tornei, Djokovic recupererà smalto con le energie che non andranno subito in riserva, in modo tale da potergli permettere di battagliare sul rettangolo di gioco.

C’è però una componente fondamentale nel meccanismo complesso di un campione, un elemento imprescindibile per arrivare in alto: la forza mentale e il killer instinct, da troppo tempo avversari principali per il serbo classe ’87. Dalla vittoria al Roland Garros che gli consegnò un mirabolante Career Slam, Djokovic ha intrapreso una discesa apatica e preoccupante nella sua carriera, divisa fra infortuni più o meno gravi (gli ultimi lo sono stati) e le motivazioni smarrite per strada. Dov’è quel cannibale sportivo che sfiancava gli avversari martellando da fondocampo e portando all’errore altrui? Dov’è quella voglia di lottare, quella presunzione tipica dei campioni di essere il più forte, dov’è quel non mollare mai, quella voglia di ruggire e far sentire all’avversario la propria forza soprattutto psicologica anche nei momenti di difficoltà? Senza la testa oggi un tennista non va da nessuna parte: Djokovic deve ritrovare fisico e testa, per riprovarci, perché il tennis dei vertici ha ancora bisogno di lui. Da Indian Wells si deve quindi nuovamente ripartire, è un imperativo: l’obiettivo a Miami è salire di livello rispetto a questo primo Masters1000, rispettando la politica dei piccoli passi da compiere uno dopo l’altro. Al momento è quello che Novak deve sperare di essere in grado di fare.

Alessandro Orecchio