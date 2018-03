Combined Indian Wells: I risultati del Day 5. Federer avanza. Djokovic si ferma. Ok Halep e Del Potro (Video)

Diciassette ore e 28 minuti dopo la sospensione per pioggia, Roger Federer (ATP 1) e Federico Delbonis (67) si sono ritrovati in campo a Indian Wells per completare il loro match. Ripartito dal 6-3 2-2, il basilese ha pigiato sull’acceleratore per chiudere la pratica il più velocemente possibile, ma anche a causa di qualche colpo fuori misura, è riuscito ad avere la meglio solo grazie al tie-break con il risultato finale di 6-3 7-6 (8/6).

Nei sedicesimi di finale King Roger, che grazie a questo successo ha riequilibrato il bilancio negli scontri diretti con Delbonis (vittorioso ad Amburgo nel 2013 con un doppio 7-6 nell’unico altro precedente), se la vedrà con il serbo Filip Krajinovic (ATP 28), che ha sconfitto 6-2 6-2 il qualificato statunitense Mitchell Krueger (231).

Prima clamorosa sopresa a Indian Wells. Novak Djokovic (ATP 13) ha steccato il suo debutto al Masters 1000 californiano venendo eliminato al secondo turno dal qualificato giapponese Taro Daniel (109) con il punteggio di 7-6 (7/3) 4-6 6-1 in 2h30′ di gioco. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte del 25enne di Tokyo il primo parziale, in cui il serbo conduceva 5-2 e ha mancato una palla di set, e il terzo in cui Nole è sembrato non averne più fisicamente.

Combined Indian Wells – Hard – 2° Turno M – 3° Turno F

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [9] Petra Kvitova vs [WC] Amanda Anisimova



2. [Q] Taro Daniel vs [10] Novak Djokovic



3. [1] Roger Federer vs Federico Delbonis



4. [1] Simona Halep vs [WC] Caroline Dolehide



5. [8] Jack Sock vs Thomas Fabbiano



6. [6] Juan Martin del Potro vs [WC] Alex de Minaur (non prima ore: 03:00)



7. [Q] Sachia Vickery vs Naomi Osaka (non prima ore: 04:30)



STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] John Isner vs Gael Monfils



2. [13] Sloane Stephens vs [WC] Victoria Azarenka (non prima ore: 20:30)



3. Ekaterina Makarova vs [10] Angelique Kerber



4. Marton Fucsovics vs [2] Marin Cilic



5. [17] CoCo Vandeweghe vs Maria Sakkari



6. Joao Sousa vs [4] Alexander Zverev



STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marketa Vondrousova vs Aryna Sabalenka



2. [WC] Tennys Sandgren vs [29] David Ferrer



3. [22] Kei Nishikori vs Leonardo Mayer



Il match deve ancora iniziare

4. [18] Sam Querrey vs Mischa Zverev



5. [32] Milos Raonic vs [Q] Felix Auger-Aliassime



STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Dudi Sela vs [21] Kyle Edmund



2. [32] Shuai Zhang vs [5] Karolina Pliskova



3. Petra Martic vs [6] Jelena Ostapenko



4. Qiang Wang vs [14] Kristina Mladenovic



5. [14] Diego Schwartzman vs [Q] Marcos Baghdatis



STADIUM 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [31] Philipp Kohlschreiber vs [Q] Tim Smyczek



2. [Q] Yuki Bhambri vs [9] Lucas Pouille



3. Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja vs Elise Mertens / Demi Schuurs



4. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs [5] Monica Niculescu / Andrea Sestini Hlavackova



STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Harrison / Max Mirnyi vs [6] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



2. [WC] Ernesto Escobedo vs [28] Feliciano Lopez



3. [1] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Roberto Bautista Agut / David Ferrer



4. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Vania King / Katarina Srebotnik



STADIUM 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pierre-Hugues Herbert vs [24] Gilles Muller



2. Fabio Fognini / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Nikola Mektic / Alexander Peya



3. Santiago Gonzalez / Nicholas Monroe vs Pablo Cuevas / Horacio Zeballos



4. [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs Damir Dzumhur / Filip Krajinovic