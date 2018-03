Combined Indian Wells: Il programma di Mercoledì 07 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shelby Rogers vs [WC] Caroline Dolehide

2. Samantha Stosur vs Lauren Davis

3. [WC] Eugenie Bouchard vs [Q] Sachia Vickery

4. [Q] Sofia Kenin vs [WC] Claire Liu

5. Naomi Osaka vs Maria Sharapova (non prima ore: 02:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Amanda Anisimova vs Pauline Parmentier

2. Belinda Bencic vs Timea Babos

3. [1] Vasek Pospisil vs [13] Adrian Menendez-Maceiras

4. Aryna Sabalenka vs Varvara Lepchenko

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Ruben Bemelmans vs [17] Tim Smyczek

2. [5] Marcos Baghdatis vs Vincent Millot

3. Donna Vekic vs Maria Sakkari (non prima ore: 23:30)

4. Marketa Vondrousova vs [Q] Madison Brengle

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Dudi Sela vs Evan King

2. [8] Taro Daniel vs [21] Mackenzie McDonald

3. [7] Matteo Berrettini vs [19] Peter Polansky

4. Petra Martic vs Tatjana Maria

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Nicolas Mahut vs Ricardo Ojeda Lara

2. Mitchell Krueger vs [22] Alexander Bublik

3. Aleksandra Krunic vs Irina-Camelia Begu

4. Anna Smith / Renata Voracova vs Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yulia Putintseva vs Alison Van Uytvanck

2. Qiang Wang vs Timea Bacsinszky

3. [Q] Ying-Ying Duan vs Kristyna Pliskova

4. Vania King / Katarina Srebotnik vs Lyudmyla Kichenok / Alla Kudryavtseva

STADIUM 7 – Ora italiana: 21:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [9] Yuki Bhambri vs [20] Ramkumar Ramanathan

2. [6] Ricardas Berankis vs Casper Ruud

3. [Q] Kurumi Nara vs Kaia Kanepi

STADIUM 8 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Elise Mertens / Demi Schuurs vs [7] Kiki Bertens / Johanna Larsson

2. Alicja Rosolska / Abigail Spears vs [G] Su-Wei Hsieh / Barbora Strycova

3. [O] Daria Kasatkina / Anastasia Pavlyuchenkova vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja

4. Monique Adamczak / Darija Jurak vs Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld

STADIUM 9 – Ora italiana: 22:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [10] Cameron Norrie vs [14] Sergiy Stakhovsky

2. Felix Auger-Aliassime vs [23] Norbert Gombos