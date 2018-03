Atp San Paolo, Fabio Fognini si laurea campione del Brasil Open

Fabio Fognini è il nuovo campione del Brasil Open. L’azzurro supera in rimonta Nicolas Jarry nella finale del torneo di Sao Paulo col punteggio finale di 1-6 6-1 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco. Stroncata l’egemonia lunga tre anni di Pablo Cuevas in semifinale, il ligure corona una gran settimana mettendo le mani sul sesto titolo ATP della carriera. Un’ennesima partita iniziata a rilento e finita in crescendo per l’italiano, in grado di prendere le misure al tennista di Santiago dalla seconda frazione in poi. Tornato a vincere un torneo a distanza di 7 mesi, in virtù di questo successo, Fabio Fognini guadagna una posizione in classifica e da domani sarà il numero 19 del ranking ATP.

PRIMO SET

Fabio Fognini inaugura l’incontro in modo poco incoraggiante con una partenza decisamente a rilento. L’azzurro soffre infatti sin da subito l’impatto veemente al match di Nicolas Jarry che, dopo essere andato con la testa avanti, opera immediatamente l’allungo strappando il servizio al ligure. Il cileno consolida il break di vantaggio e si porta immediatamente sul 3-0 senza lasciare al nostro portacolori neanche le briciole. Il numero uno d’Italia conquista il primo punto del match solamente nel quarto game e riesce finalmente ad accorciare le distanze assicurandosi il proprio turno di battuta. I miglioramenti dal punto di vista tattico e del gioco appaiono ancora un miraggio. Fognini è distante dal campo e subisce le trame offensive del suo avversario, abile a sfruttare al meglio la collaudata combinazione servizio-dritto. Nonostante si sia sbloccato nel punteggio, Fognini è ancora piuttosto imballato e fermo sulle gambe. In virtù di qualche errore non forzato di troppo di Jarry, Fognini si issa successivamente sino ai vantaggi in ribattuta ma non riesce a recuperare il break di differenza. Il tennista di Santiago è implacabile, si garantisce non solo il turno di servizio ma anche il doppio break di vantaggio. Il dominio è incontrastato sotto ogni aspetto, il ligure, al contrario, è statico, poco reattivo e indolente. Cala il sipario sul set d’apertura dopo appena 22 minuti di gioco e con una palla corta di Fognini che si rivela un assist vincente per il dritto in avanzamento del cileno. Nicolas Jarry incamera il primo set col punteggio di 6-1 non concedendo neanche l’ombra di palle break e totalizzando 16 punti in più rispetto ad un Fognini totalmente estraneo dal match.

SECONDO SET

L’azzurro apre le danze al servizio ma sin da subito fronteggiare una palla break. La reazione, questa volta, non tarda ad arrivare. Cancellata la chance al suo rivale odierno, Fognini tiene il turno di servizio e riesce anche a piazzare il break nel game successivo. Complice anche una risposta di Fabio più alta e lenta, il cileno commette una caterva di errori – specialmente in uscita dal servizio – permettendo al ligure di salire sul 2-0. Chiamato a servire per confermare il break acquisito, Fognini patisce nuovamente lo stile di gioco aggressivo di Jarry. Malgrado ciò il ligure cancella quattro chance di break e chiude il game con una prima vincente. Adesso, avanti 3-0, Fabio è finalmente entrato nel match, limita gli errori da fondo campo ed è in grado di scardinare l’onda d’urto del cileno alternando accelerazioni improvvise a palle a ritmo più contenuto. Jarry tiene il servizio e riduce il gap, Fognini dal canto suo è ora più centrato e meno falloso seppur fatichi a trovare continuità e game agevoli alla battuta. L’azzurro rintuzza il tentativo di rimonta di Jarry con gran determinazione. il numero uno d’Italia si costruisce lo scambio sapientemente col dritto mettendo pressione al cileno, verticalizzando il gioco e costringendolo ad arretrare il proprio raggio d’azione. Per un giocatore come Jarry che non eccelle in fase difensiva, muoverlo orizzontalmente è la chiave tattica più adeguata. Fabio lotta punto a punto, il tennista di Santiago accusa il colpo e cede il servizio nuovamente dopo una strenuta difesa sino alla fatale quarta palla break. Con un secondo set oramai vicino ai titoli di coda, Nicolas Jarry gioca un game in ribattuta con la consapevolezza di chi oramai sa che il parziale è oramai compromesso. L’azzurro mette le mani sul secondo set rispondendo col medesimo punteggio impartitogli dal suo dirimpettaio nella prima frazione. Fognini vince 6-1 e ogni discorso ora è rimandato al terzo e decisivo set.

TERZO SET

Fognini è salito in cattedra e sembra aver trovato le giuste contromisure al servizio del cileno. L’azzurro strappa immediatamente la battuta nel game inaugurale del set e legittima il break di vantaggio con agio. Fognini ha il merito di aver totalmente cambiato approccio mentre Jarry appare spazientito. Il cileno salva la pelle nel turno di battuta seguente scongiurando il pericolo di doppio break grazie specialmente alla prima di servizio. Una volta rimasto in scia, il tennista di Santiago ritrova il suo tennis dopo una mezz’ora di annebbiamento totale. Il dritto del cileno adesso è tornato a funzionare e il controbreak giunge puntuale. Rientrato in carreggiata, assistiamo ad un altro capovolgimento di fronte con Nicolas Jarry abile ad operare il sorpasso sul 3-2. Si entra nel vivo e nella prima fase del match in cui entrambi sono con la testa dentro al match. Jarry chiama, Fognini risponde presente pareggiando i conti. Il ligure sfrutta un game disastroso del cileno che sbaglia un comodo dritto in avanzamento e consegna all’azzurro nuovamente il break di vantaggio nel settimo game. Il numero uno d’Italia consolida il break e con un dritto a sventaglio in contropiede si issa sul 5-3 garantendosi quantomeno la possibilità di servire per il titolo. Il turno di battuta di Jarry successivo è il più classico dei game interlocutori. Nicolas Jarry non molla un centimetro mostrando gran carattere. Dopo un back di dritto vincente giocato dal sudamericano non presente in nessun manuale del tennis, Fabio va a segno col dritto anomalo, rimane a contatto nel game approfittando di un errore del cileno. Con due prime di servizio vincenti, l’azzurro conquista il titolo e si laurea campione del Brasil Open 2018.

Il Match Point

La partita punto per punto



