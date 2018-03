Combined Indian Wells: 1 milione di dollari di bonus al giocatore o giocatrice che vincerà singolare e doppio

L’edizione 2018 del BNP Paribas Open avrà una particolarità per i giocatori piuttosto attraente.

Il torneo di Indian Wells, che inizierà il prossimo 05 marzo con le qualificazioni, mira a rendere la competizione più attraente per i migliori giocatori e giocatrici presenti, e per questo, hanno deciso di fare un passo senza precedenti.

Se un giocatore vincerà la competizione in singolare e doppio, riceverà un bonus del valore di 1 milione di dollari.

Tommy Haas, direttore del torneo, ha rivelato che il grande obiettivo è garantire tanto spettacolo per il pubblico presente: “Vogliamo incoraggiare i giocatori top player a disputare il BNP Parisbas Open anche in doppio. Sappiamo quanto ai nostri fan piace vedere gli incontri tra grandi giocatori e vogliamo dare a loro la migliore immagine possibile per il torneo”.