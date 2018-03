Combined Acapulco: Successi di Juan Martin Del Potro e Lesia Tsurenko (Video)

Il sogno di Stefanie Voegele si è infranto ad un passo dal successo. La svizzera è stata sconfitta per 5-7 7-6 (7/2) 6-2 da Lesia Tsurenko, dopo aver raggiunto inaspettatamente l’atto conclusivo del torneo WTA International di Acapulco.

E pensare che la rossocrociata aveva pure cominciato alla grande la prima finale della sua carriera nel circuito WTA, sorprendendo la detentrice del titolo nella prima frazione. In un secondo set caratterizzato dai break (ben 6) a spuntarla è stata l’ucraina che ha poi dominato la svizzera nel terzo.

Per la Tsurenko si tratta del quarto successo in carriera nel circuito WTA il secondo consecutivo ad Acapulco.

Juan Martin Del Potro ha conquistato questa notte il torneo ATP 500 di Acapulco.

In finale ha sconfitto il 31enne sudafricano, numero 8 del ranking mondiale e quinta testa di serie, Kevin Anderson in due set.

Per Del Potro si tratta del 21 esimo successo in carriera nel circuito maggiore, prima vittoria del 2018.

Combined Acapulco – Hard – Finali

Cancha Central – Ora italiana: 22:45 (ora locale: 3:45 pm)

1. Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria vs [O] Tatjana Maria / Heather Watson



2. Stefanie Voegele vs [7] Lesia Tsurenko



3. [5] Kevin Anderson vs [6] Juan Martin del Potro



Grand Stand Caliente – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs [3] Jamie Murray / Bruno Soares