Novak Djokovic potrebbe tornare in campo già ad Indian Wells. A Miami quasi sicuro

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo e campione ad Indian Wells in ben cinque occasioni (2008, 2011, 2014, 2015 e 2016), potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto nell’evento californiano, per il quale era stato completamente escluso da suo padre, che due settimane fa aveva affermato che il ritorno di suo figlio era previsto solo per il Masters 1000 di Madrid in programma nella seconda settimana di maggio.

Il trentenne serbo ha viaggiato a Las Vegas, dove si sta allenando alla Andre Agassi Academy, con l’obiettivo di riprendersi dall’intervento al gomito destro il prima possibile.

Secondo Novosti, Djokovic ha praticamente garantito la sua presenza per il torneo Masters 1000 di Miami (che non è riuscito a giocare nel 2017 a causa di un infortunio), ma la sua presenza a Indian Wells rimarrà in dubbio fino all’ultimo dopo dei test medici.