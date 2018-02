Roger Federer tra Rafael Nadal e la data del ritiro: “Non sarei il giocatore che sono se non ci fosse stato Nadal. Sarebbe bello fissare la Olimpiadi di Tokyo 2020 come ultimo obiettivo, ma oggi non posso farlo”

Roger Federer ha parlato ieri sera dopo aver ottenuto il Laureus Awards per le imprese del 2017.

“Questo momento è davvero molto, molto speciale per me. Tutti sanno quanto apprezzo i Laureus Awards, quindi vincerne un altro sarebbe stato meraviglioso, ma vincerne due è un onore davvero unico. E del tutto inatteso. Sono molto felice e desidero ringraziare sinceramente la Laureus Academy. È stato un anno indimenticabile per me, tornare dopo un 2016 molto difficile, e questi premi lo rendono ancora più memorabile. Quando ho vinto il mio primo premio Laureus nel 2005, se qualcuno mi avesse detto che avrei finito per vincerne sei, non gli avrei creduto. È stata un’avventura fantastica”

Parla di Nadal: “Non sarei il giocatore che sono se non ci fosse stato Nadal. Rafa è un grande atleta, un grande amico e un grande avversario. Ai tifosi piace il nostro dualismo, certo, ma ci sono i rapporti personali: lui che viene a salutare la mia famiglia, io la sua. Sul campo siamo grandi avversari, fuori sicuramente c’è altro tra di noi. Io gli ruberei tante altre cose: l’abilità di muoversi sulla terra battuta, la potenza, la voglia di combattere e di resistere agli infortuni, una incredibile forza mentale che gli permette di esaltare tutte le sue qualità e rimediare ai pochissimi punti deboli. Ecco perché è uno dei più grandi di sempre“.

La data del ritiro?: “È dal 2009 che mi fate questa domanda, che per me è diventata un martello che bussa alla porta ogni volta che le cose non vanno al meglio, mentre evapora quando si vince. È importante non farsi condizionare. Quando sarà il momento, questo accadrà. Sarebbe bello fissare la Olimpiadi di Tokyo 2020 come ultimo obiettivo, ma oggi non posso farlo, è tutto così lontano e incerto.

Il tennis continuerà a produrre campioni, niente paura. Ci sono tanti giovani talenti: Dimitrov e Thiem, ad esempio. Io e gli altri cercheremo di rendere loro la vita dura, ma chi può dire quanti Slam vinceranno? Se mi guardo indietro, penso che difficilmente da giovane avrei immaginato di prendermi tutti questi tornei. Credo che per Novak sia lo stesso. Forse solo di Rafa, da ragazzo, si poteva scommettere che avrebbe vinto parecchi Slam“.