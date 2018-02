Frances Tiafoe: gli Stati Uniti hanno trovato il loro campione del futuro?

Jared Donaldson (1996), Frances Tiafoe (1998), Taylor Fritz (1997), Ernesto Escobedo (1996), MacKenzie McDonald (1995), Tommy Paul (1997), Stefan Kozlov (1998), Michael Mmoh (1998), Reilly Opelka (1997): ecco i NextGen a stelle e strisce, tutti top200 (ma per molti di loro è già stata infranta la barriera dei primi 100), alcuni di loro reclamizzati come il nuovo Messia tennistico made in USA, con altri che invece hanno lavorato “sottotraccia” e adesso cominciano a raccogliere i frutti di una maturazione non solo interessante ma che lascia presagire un futuro assai roseo.

Ogni settimana vi è un protagonista differente, un nuovo exploit a livello ATP e questa volta è il turno di Frances Tiafoe: negli occhi di tutti i grandi appassionati di tennis, vi è vivo il ricordo dell’incredibile partita giocata dal giovane statunitense all’ultimo Us Open contro Roger Federer, un match in cui il Re fu messo in crisi dall’arrembante tennista e trascinato a un quinto set che portò a casa solo per 6/4. Fino a quel momento si erano intravisti sprazzi di gran tennis ma quel match contro l’elvetico sembrò sancire il passaggio di Tiafoe da giovane promessa a “giocatore” a tutti gli effetti.

Il 2017 è stato un anno solido, in cui Frances ha messo a segno uno score di 33 vittorie e 25 sconfitte, con il terzo turno di Cincinnati, il secondo a Wimbledon, la doppietta challenger su terra rossa a Sarasota e Aix – en – Provence più il secondo turno (con qualificazioni superate annesse) raggiunto a Melbourne a inizio anno. Questo 2018 però è cominciato ancora meglio: dopo una campagna Slam australiana poco soddisfacente sono arrivati però i quarti di finale al nuovo ATP250 di New York in cui ha ceduto solo al terzo al futuro vincitore Kevin Anderson ma anche la vittoria sul cemento di Delray Beach, dove ha messo a segno ovviamente la sua prima vittoria nel circuito dei grandi e battuto ottimi giocatori del calibro di Del Potro, Chung e Shapovalov. Un bel banco di prova, superato cum laude.

Meno reclamizzato di altri giovani speranze a stelle e strisce ma soprattutto dotato di un tennis più vario, completo e meno monocorde di quello di altri colleghi (personalmente mi riferisco al gioco di Fritz e Opelka): gran servizio con buoni angoli (soprattutto da destra verso sinistra), rovescio a due mani stile americano ed efficace e un dritto che nonostante un’ampia apertura riesce a fargli prendere spesso il pallino del gioco. Da migliorare alcune cose: alcuni movimenti e spostamenti realizzati un po’ in ritardo (a volte arriva fuori posizione al colpire la palla) e un gioco di volo quasi mai opzione prescelta e che potrebbe invece ulteriormente arricchire il suo bagaglio tennistico.

Sicuramente Tiafoe è un giocatore da tenere d’occhio, una grande personalità nonostante i 20 anni appena compiuti e una candidatura al Gotha del tennis da prendere assolutamente in considerazione. Tutto questo basterà a farlo diventare il campione che gli Stati Uniti attendono da tanto tempo (Agassi e Sampras…)? Solo il tempo ce lo potrà dire: la base di partenza però è sicuramente ottima.

Alessandro Orecchio