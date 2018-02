ITF Junior: vittorie per Lisa Pigato e Matilde Mariani. Finale per Lorenzo Vatteroni e Fausto Tabacco

Tantissimi italiani impegnati nella settimana in tornei junior ITF under 18. Molti buoni risultati in giro per l’Europa e il Nord Africa. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati i nostri giovani connazionali.

Vittoria per Lisa Pigato (2003) nel torneo di grado 4 in programma in Finlandia.

La stessa Pigato ha anche la raggiunto la finale in doppio in coppia con l’ungherese Szabanin. Nello stesso torneo non si sono qualificati Linda Salvi (2002) tra le ragazze e Marco Angiolini (2001) tra i ragazzi.

Vittoria per Matilde Mariani (2002) nel G5 in Sud Africa. Nello stesso torneo semifinale per Matilde Paoletti (2003), mentre Alessandra Ceccarelli (2004) non si è qualificata.

Finale per Fausto Tabacco (2002) nel G5 in Turchia. Nello stesso torneo quarti di finale per il fratello Giorgio Tabacco (2003), primo turno per Simone Guercio (2002), mentre non si sono qualificati Cristian Calvelli (2001), Vincenzo Perruzza (2000), Mauro De Maio (2001), Filippo Piranomonte (2001), Alberto Orso (2002) e Francesco Cardinale (2001). Ottima prova anche nel doppio per i fratelli Giorgio e Fausto Tabacco che sono arrivati in finale.

Nello stesso G5 turco nel torneo femminile, quarti di finale per Giulia Tedesco (2002), secondo turno per Jennifer Ruggeri (2003), primo turno per Federica Trevisan (2002), Luna Urso (2002) e Valentina Gaggini (2001).

Finale in Danimarca, nel locale G5 per Lorenzo Vatteroni (2000), proveniente dalle qualificazioni. Nello stesso torneo secondo turno per Riccardo Tavilla (2000), primo turno per Mattia Bernardi (2002), mentre non si sono qualificati Gianluca Croce (2001) e Leonardo Rossi (2002).

I tornei più importanti della settimana, due G1, si sono svolti in Brasile e in Russia. In Sud America, Marco Furlanetto (2001) ha superato le qualificazioni ma poi si è fermato al primo turno, mentre Michele Vianello (2001) non è riuscito a entrare nel main draw.

In Russia, nel G1, secondo turno per Giacomo Dambrosi (2001), Filippo Speziali (2000), primo turno per Gianmarco Ferrari (2000), Gianmarco Ortenzi (2000) e Gabriele Bosio (2000), mentre non ha superato le quali Andra Cugini (2001). Nel femminile dello stesso G1, secondo turno per Federica Rossi (2001) e primo turno per Isabella Tcherkes Zade (2000).

In Lituania, in un torneo G2, quarti di finale per Davide Tortora (2000), secondo turno per Fabrizio Andaloro (2001), primo turno per Matteo Contarino (2000) e Riccrdo Di Nocera (2000).

In Germania, torneo G4, secondo turno per Mattia Bellucci (2001) e Alessandro Bordone (2000), non si è qualificato Leonardo Chiari (2000). Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Federica Sacco (2002).

In Algeria, torneo G5, semifinale per Linda Alessi (2001), quarti di finale per Chiara Girelli (2002), secondo turno per Lavinia Lancellotti (2001), mentre nel maschile non si è qualificato Paolo Rosati (2003).

Infine in Polonia, nel locale G5, quarti di finale per Greta Medeghini (2001), primo turno per Arianna Zucchini (2003) e non si è qualificata Benedetta Ortenzi (2002).

Paolo Angella