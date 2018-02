Ritorna in campo Maria Kirilenko?

Maria Kirilenko, lontana dal circuito dal 2014 è diventata madre per due volte, potrebbe ritornare in campo.

La trentunenne russa, ex top 10 in singolare e medaglia olimpica in doppio a Londra 2012, ha pubblicato ieri sui social network un video dove mostra che si allena.

La Kirilenko non si è mai ufficialmente ritirata dal tennis, ma in nessuna dichiarazione pubblica ha mai ammesso un possibile ritorno.