WTA Dubai: Il Tabellone Principale. Elina Svitolina guida il seeding

WTA Dubai Premier | Cemento | $2.623.485

(1) Svitolina, Elina vs Bye

Qualifier vs Bertens, Kiki

Kontaveit, Anett vs Kvitova, Petra

(WC) Osaka, Naomi vs (8) Mladenovic, Kristina

(3) Pliskova, Karolina vs Bye

Qualifier vs Suárez Navarro, Carla

Qualifier vs Qualifier

Strycova, Barbora vs (6) Kerber, Angelique

(7/WC) Konta, Johanna vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Kasatkina, Daria vs Radwanska, Agnieszka

Vesnina, Elena vs Peng, Shuai

Bye vs (4/WC) Ostapenko, Jelena

(5) Garcia, Caroline vs Safarova, Lucie

Makarova, Ekaterina vs Sevastova, Anastasija

(WC) Bellis, Catherine vs Mertens, Elise

Bye vs (2) Muguruza, Garbiñe