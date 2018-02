ITF Bergamo: Tre italiane in semifinale

È in dirittura d’arrivo il Trofeo Perrel-Faip al femminile (15.000$, terra battuta). Arrivano buone notizie: soltanto la tedesca Lena Rueffer (n.565 WTA) potrebbe impedire un successo italiano.

In semifinale abbiamo tre giocatrici su quattro: nella parte alta si sfideranno Martina Colmegna e la sorprendente qualificata Francesca Bullani, mentre la Rueffer proverà a interrompere la serie positiva di Martina Di Giuseppe. Nel match più atteso di giovedì, la Di Giuseppe ha superato per la terza volta consecutiva Lucrezia Stefanini. La giovane toscana non ha ancora trovato il modo per decifrare il suo tennis, e si è arresa con un netto 6-4 6-0. La protagonista di giornata, tuttavia, rimane Martina Colmegna: la 21enne lombarda, dopo aver estromesso le sorelle Pieri, si è ripetuta contro Lisa Sabino (n.6 del draw), battuta in rimonta col punteggio di 2-6 6-1 6-3. Per lei, nata in Brianza (risiede a Cesano Maderno), il torneo di Bergamo è un appuntamento quasi casalingo. Negli ultimi due anni, la Colmegna sta effettuando progressi importanti dopo essersi operata per un grave infortunio a una spalla, e adesso sembra pronta a fare un decisivo salto di qualità. Proverà a centrare il match clou battendo la Bullani, mentre intanto ha già centrato la finale del doppio insieme a Claudia Giovine. Il match clou contro Bekker-Palkina è previsto non prima delle 16.30.