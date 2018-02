La 1000 esima partita di Venus con la nipote presente

Venus Williams ha giocato ieri la 1000a partita in carriera in un incontro sicuramente da ricordare.

La 37enne americana ha sconfitto Arantxa Rus per 6-1 6-4, dando il primo punto agli Stati Uniti contro l’Olanda nel primo turno di Fed Cup.

Venus ha mostrato nei momenti decisivi sangue freddo, soprattutto nella prima parte del secondo set.

In panchina, Venus non ha avuto solo il sostegno di sua sorella Serena, che è tornata in campo proprio in questo fine settimana, ma anche di sua nipote, Alexis Olympia Williams, che ha meritato la massima importanza da parte dei network presenti che spesso hanno inquadrato la piccola.