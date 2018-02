ATP New Tork: Il Tabellone di Quali. Stefano Travaglia n.8 del seeding.

ATP New York 250 | Indoor | $668.460

(1) Daniel, Taro vs (WC) Eubanks, Christopher

Ramanathan, Ramkumar vs (7) Escobedo, Ernesto

(2) Fratangelo, Bjorn vs (WC) Kushnirovich, Gary

Ofner, Sebastian vs (6) Bublik, Alexander

(3) Norrie, Cameron vs (Alt) Broady, Liam

(Alt) King, Darian vs (5) Menendez-Maceiras, Adrian

(4) Smyczek, Tim vs Mmoh, Michael

Polansky, Peter vs (8) Travaglia, Stefano

STADIUM COURT – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00)

1. [3] Cameron Norrie vs [Alt] Liam Broady

2. [1] Taro Daniel vs [WC] Christopher Eubanks

3. [2] Bjorn Fratangelo vs [WC] Gary Kushnirovich

4. [4] Tim Smyczek vs Michael Mmoh

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] Darian King vs [5] Adrian Menendez-Maceiras

2. Ramkumar Ramanathan vs [7] Ernesto Escobedo

3. Sebastian Ofner vs [6] Alexander Bublik

4. Peter Polansky vs [8] Stefano Travaglia