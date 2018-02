WTA Doha: Il Tabellone Principale. Simona Halep presente. Nessuna italiana al via.

WTA Doha Premier 5 | Cemento | $3.198.000 – Parte Alta

(1) Wozniacki, Caroline vs Bye

Maria, Tatjana vs Witthoeft, Carina

Qualifier vs (WC) Sharapova, Maria

(WC) Al Nabhani, Fatma vs (14) Rybarikova, Magdalena

(10) Konta, Johanna vs Qualifier

Suárez Navarro, Carla vs Qualifier

Stosur, Samantha vs Begu, Irina-Camelia

Bye vs (8) Kerber, Angelique

(3) Svitolina, Elina vs Bye

Putintseva, Yulia vs Qualifier

Barthel, Mona vs Radwanska, Agnieszka

(WC) Buyukakcay, Cagla vs (16) Kvitova, Petra

(9) Goerges, Julia vs Safarova, Lucie

Strycova, Barbora vs Krunic, Aleksandra

Tsurenko, Lesia vs Buzarnescu, Mihaela

Bye vs (6) Ostapenko, Jelena

WTA Doha Premier 5 | Cemento | $3.198.000 – Parte Bassa

(7) Garcia, Caroline vs Bye

Cibulkova, Dominika vs Pavlyuchenkova, Anastasia

Vesnina, Elena vs Qualifier

Peng, Shuai vs (11) Mladenovic, Kristina

(15) Mertens, Elise vs Babos, Timea

Sakkari, Maria vs Cirstea, Sorana

(WC) Jabeur, Ons vs Qualifier

Bye vs (4) Muguruza, Garbiñe

(5) Pliskova, Karolina vs Bye

Kontaveit, Anett vs Cornet, Alizé

Qualifier vs Kasatkina, Daria

Wang, Qiang vs (12) Keys, Madison

(13) Sevastova, Anastasija vs Vekic, Donna

Qualifier vs Siniakova, Katerina

Makarova, Ekaterina vs Zhang, Shuai

Bye vs (2) Halep, Simona