Fed Cup: Italia vs Spagna. Effettuato il sorteggio. Apre Jasmine Paolini la sfida

Sara Jasmine Paolini ad aprire la sfida di Fed Cup tra Italia e Spagna che da domani fino a domenica si contenderanno l’accesso agli spareggi World Group di Fed Cup 2019.

La Paolini affronterà all’esordio la spagnola Carla Suarez Navarro. A Seguire Sara Errani se la vedrà con Lara Arruabarrena.

Italia vs Spagna – 1° Turno World Group 2 – Chieti – Terra rossa indoor

Domani ore 16

Paolini vs Suarez Navarro

Errani vs Lara Arruabarrena

Domenica ore 14

Errani vs Suarez Navarro

Paolini vs Lara Arruabarrena

Chiesa-Cocciaretto vs Martinez Sanchez-Garcia Perez