Stan Wawrinka sta tornando: una boccata d’ossigeno per il tennis

Stan Wawrinka è uno dei più belli spot viventi per il tennis dei giorni nostri: una classe innata, un talento puro, bello, bellissimo da vedere in campo, in grado di tirare rovesci ai limiti del possibile e incantare le platee di mezzo mondo. Non esiste appassionato di tennis che non lo apprezzi: ecco perché abbiamo tanto sentito la sua mancanza e adesso che sta (lentamente) tornando da un brutto periodo causa infortunio serio (con tanto di operazione) non possiamo che sentirci tutti sollevati. E non si tratta di mero sensazionalismo: Wawrinka fa bene al tennis.

Il tennis attuale vive e ruota soprattutto attorno al duopolio Fededer – Nadal, mentre Djokovic e Murray attraversano momenti difficili nelle loro carriere da numeri 1: Stan the Man è sempre stato la risposta ai Fab4, serio antagonista a questo ristretto gruppo di fuoriclasse, tutti capaci di arrivare in cima al ranking, chi più tempo…chi meno. È vero che Wawrinka non è mai arrivato al numero 1, potendo contare su un best ranking di numero 3 ATP, ma nessuno può discutere il suo stato di fuoriclasse: stiamo parlando infatti di un plurivincitore Slam, cui mancherebbe solo la gemma sul verde di Wimbledon (qui è arrivato “solo” ai quarti) per completare un incredibile Career Slam. E tutto ciò nell’epoca dei Fab4 che hanno monopolizzato i tornei Major per un decennio buono (e continuano a farlo) rende immediatamente chiara la grandezza dello svizzero classe ’85 nativo di Losanna.

Stan, impegnato in questi giorni a Sofia e reduce da un Australian Open giocato con tante incognite, è ancora relativamente giovane per provare a compiere nuove imprese, regalandosi magari un nuovo grande successo. È prematuro dirlo, ma da un giocatore che nel 2014 ha vinto in Australia battendo il superfavorito Nadal, che ha battuto il serbo Djokovic in finale sia a Parigi nel 2015 che nel 2016 a New York, mi attendo nuovi assalti Slam, sempre che il fisico risponda pienamente.

Il tennis di oggi, fra bombardieri e infortuni, fra campionissimi che ancora lottano e NextGen che provano ad affermarsi, ha ancora un disperato bisogno del rovescio di Stan Wawrinka.

