Victor Estrella Burgos, Thomaz Bellucci e la quarta sconfitta del brasiliano in quattro edizioni del torneo di Quito

Il ritorno in campo di Thomaz Bellucci a Quito dopo la squalifica per doping non è stato dei migliori.

Il fatto decisamente curioso è che per il quarto anno consecutivo ha affrontato nel torneo dell’Ecuardor, Victor Estrella Burgos.

Il tennista brasiliano, che non gareggiava dagli US Open per essere risultato positivo ad un test antidoping, è stato sconfitto per la quarta volta consecutiva a Quito dal tennista dominicano.

Victor Estrella Burgos, grande dominatore del torneo ecuadoregno, avendo vinto tutte e tre le edizioni, ha sconfitto Bellucci al primo turno con i parziali di 4-6, 6-4, 6-2.

Burgos, con la vittoria di ieri, ha uno score nel torneo di Quito di 16-0.