ATP Quito: Stefano Travaglia approda al secondo turno rimontando nel terzo set uno svantaggio di 1 a 4 contro Pablo Andujar

Sofferta vittoria per Stefano Travaglia al primo turno dell’ATP 250 di Quito.

Nel tradizionale torneo su terra battuta che si gioca in altura in quel di Quito, il tennista di Ascoli Piceno ha sconfitto all’esordio lo spagnolo Pablo Andujar, n.1753 del ranking mondiale, col punteggio di 6-4 5-7 7-5 in due ore e 22 minuti di gioco. Al secondo ostacolo affronterà il vincente della sfida tra Facundo Bagnis e Nicolas Jarry, ottava testa di serie.

La trecentesima vittoria in carriera, la 266esima su terra battuta, è arrivata contro un ex Top-40, un giocatore in età avanzata (32 anni) che vuole a tutti i costi rientrare nel tennis che conta dopo i tanti infortuni subiti nel corso della carriera.

Con questo successo, Stefano rientra tra i primi 130 giocatori del mondo (nel caso in cui dovesse raggiungere i quarti di finale, migliorerebbe il suo best ranking portandosi al 120° posto).

PRIMO SET

Andujar rischia subito tantissimo nel primo gioco, quando si vede costretto a salvare una palla break sul 30-40. I regali arrivano, poco dopo, anche da parte di Travaglia, con l’iberico che prima spedisce fuori una risposta di rovescio apparentemente comoda e poi non può nulla anche sulla seconda opportunità.

Gli equilibri si spezzano nel quinto gioco: un Travaglia “on fire” piazza quattro risposte pazzesche, opera il break a zero e si porta avanti nel punteggio. Da qui in avanti, “Steto” ha dovuto cancellare solo una palla del controbreak nell’ottavo game (servizio vincente a 200 km/h) prima di chiudere per 6-4 in 42 minuti.

SECONDO SET

Nella seconda frazione, Pablo Andujar sale di livello mentre l’azzurro cala vistosamente a partire dal settimo gioco, nel quale l’ex numero 32 ATP ha cancellato due palle break ed ha sfruttato proprio questo avvenimento per darsi forza, e coraggio, per affrontare al meglio i games successivi.

Sul 6-5 in favore del 32enne di Cuenca, arriva il break che decide il parziale: Travaglia si scompone, aumenta in maniera vistosa gli errori, sbaglia sia col rovescio che col dritto e, di fatto, regala all’avversario l’opportunità di giocarsi il set decisivo.

TERZO SET

E’ Andujar a fare la partita nella terza frazione. L’iberico, che in caso di vittoria sarebbe rientrato nei primi 800 del ranking di singolare, si porta rapidamente sul 4-1, dopodiché si spegne letteralmente e permette a Travaglia di rientrare in corsa.

Dal sesto all’ottavo gioco è un monologo del n.133 ATP, che piazza un parziale di dodici punti ad uno e riesce, in maniera forse clamorosa per quanto visto sul campo, ad operare la rimonta: da 1-4 a 4-4, ma non è finita qui.

Travaglia si è trovato sotto anche per 5-4, ma non si è dato per vinto e, dopo aver agganciato sul cinque pari, ha operato un altro break che gli ha permesso poi di servire per il match: è un rovescio di Pablo Andujar a consegnare la vittoria al giocatore italiano, che sarà impegnato anche in doppio insieme ad Alessandro Motti.

La partita punto per punto



ATP Quito Pablo Andujar Pablo Andujar 4 7 5 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 5 7 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 df 4-2 → 4-3 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-4 → 5-5 P. Andujar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 P. Andujar 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Travaglia 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Andujar – S. Travaglia

02:22:07

2 Aces 14

5 Double Faults 6

60% 1st Serve % 46%

40/59 (68%) 1st Serve Points Won 44/53 (83%)

22/39 (56%) 2nd Serve Points Won 32/61 (52%)

4/7 (57%) Break Points Saved 5/7 (71%)

17 Service Games Played 17

9/53 (17%) 1st Return Points Won 19/59 (32%)

29/61 (48%) 2nd Return Points Won 17/39 (44%)

2/7 (29%) Break Points Won 3/7 (43%)

17 Return Games Played 17

62/98 (63%) Total Service Points Won 76/114 (67%)

38/114 (33%) Total Return Points Won 36/98 (37%)

100/212 (47%) Total Points Won 112/212 (53%)

1753 Ranking 135

32 Age 26

Cuenca, Spain Birthplace Ascoli Piceno, Italy

Valencia, Spain Residence Foligno, Italy

5’11” (180 cm) Height 6’1″ (185 cm)

167 lbs (75 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2003 Turned Pro 2008

0/1 Year to Date Win/Loss 1/1

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$4,333,612 Career Prize Money $345,020

Lorenzo Carini