Challenger San Francisco: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana.

Challenger San Francisco | Indoor | $100.000

(1) Bublik, Alexander vs Novikov, Dennis

Qualifier vs Galan, Daniel Elahi

(WC) Thomas, Danny vs Collarini, Andrea

Qualifier vs (7) Peliwo, Filip

(4) Kudla, Denis vs Pavic, Ante

Koepfer, Dominik vs Satral, Jan

Krueger, Mitchell vs Oliveira, Goncalo

Arevalo, Marcelo vs (5) Klahn, Bradley

(8) Schnur, Brayden vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs Giron, Marcos

(WC) Eubanks, Christopher vs Karlovskiy, Evgeny

(WC) Garin, Christian vs (3) Mmoh, Michael

(6) Rubin, Noah vs Hernandez-Fernandez, Jose

Qualifier vs Uchida, Kaichi

Cervantes, Inigo vs Jung, Jason

(WC) Lakat, Florian vs (2) McDonald, Mackenzie