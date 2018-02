Davis Cup: I Risultati con il Live dettagliato del Primo Turno de World Group. I risultati completi del Day 1. Clamorosa vittoria di Norrie contro Bautista Agut

[1] FRANCIA – OLANDA 1-1

“Halle Olympique, Albertville, Francia”

Superficie: Cemento – Rebound Ace Synpave, Indoor

Lucas Pouille (FRA) v Thiemo de Bakker (NED)



Davis FRA - NED A. Mannarino A. Mannarino 6 3 3 T. de Bakker T. de Bakker 7 6 6 Vincitore NED Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. de Bakker 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 2-5 → 3-5 T. de Bakker 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 T. de Bakker 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 T. de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 T. de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 T. de Bakker 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 2-4 → 3-4 T. de Bakker 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 T. de Bakker 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 T. de Bakker 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6

Richard Gasquet (FRA) v Robin Haase (NED)



Davis FRA - NED R. Gasquet R. Gasquet 6 7 3 7 R. Haase R. Haase 4 6 6 5 Vincitore FRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 R. Haase 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Haase 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Gasquet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Haase 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-5 → 5-5 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Haase 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Gasquet 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Gasquet 15-0 30-0 5-4 → 6-4 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 R. Gasquet 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Haase 0-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) v Mattwe Middelkoop/Jean-Julier Rojer (NED)

Lucas Pouille (FRA) v Robin Haase (NED)

Richard Gasquet (FRA) v Thiemo de Bakker (NED)

GIAPPONE – [8] ITALIA 1-1

“Morioka Takaya Arena, Morioka, Giappone”

Superficie: Cemento – GreenSet Pro, Indoor

Taro Daniel (JPN) v Fabio Fognini (ITA)



Davis ITA - JPN T. Daniel T. Daniel 4 6 6 3 2 F. Fognini F. Fognini 6 3 4 6 6 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Daniel 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 15-40 1-2 → 2-2 T. Daniel 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Daniel 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Daniel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df df 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Yuichi Sugita (JPN) v Andreas Seppi (ITA)



Davis ITA - JPN Y. Sugita Y. Sugita 4 6 6 4 7 A. Seppi A. Seppi 6 2 4 6 6 Vincitore JPN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Y. Sugita 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Sugita 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Seppi 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Sugita 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Y. Sugita 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Sugita 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Y. Sugita 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 Y. Sugita 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN) v Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA)

Yuichi Sugita (JPN) v Fabio Fognini (ITA)

Tara Daniel (JPN) v Andreas Seppi (ITA)

SPAGNA – [3] GRAN BRETAGNA 1-1

“Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spagna”

Superficie: Terra, Outdoor

Albert Ramos-Vinolas (SPN) v Liam Broady (GBR)



Davis GBR - ESP A. Ramos-Vinolas A. Ramos-Vinolas 6 6 7 L. Broady L. Broady 3 4 6 Vincitore ESP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 6-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 L. Broady 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Broady 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 L. Broady 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 L. Broady 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Broady 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Broady 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Roberto Bautista-Agut (SPN) v Cameron Norrie (GBR)



Davis GBR - ESP R. Bautista Agut R. Bautista Agut 6 6 3 2 2 C. Norrie C. Norrie 4 3 6 6 6 Vincitore GBR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Bautista Agut 15-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 0-40 df 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 6-3 C. Norrie 15-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Norrie 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez (SPN) v Dominic Inglot/Jamie Murray (GBR)

Albert Ramos-Vinolas (SPN) v Cameron Norrie (GBR)

Roberto Bautista-Agut (SPN) v Liam Broady (GBR)

[6] AUSTRALIA – GERMANIA 1-1

“Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia”

Superficie: Plexicushion Prestige, Outdoor

Alex De Minaur (AUS) v Alexander Zverev (GER)



Davis AUS - GER A. de Minaur A. de Minaur 5 6 6 3 6 A. Zverev A. Zverev 7 4 4 6 7 Vincitore GER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 30-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Zverev 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Zverev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Zverev 0-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Zverev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nick Kyrgios (AUS) v Jan-Lennard Struff (GER)



Davis AUS - GER N. Kyrgios N. Kyrgios 6 6 6 J. Struff J. Struff 4 4 4 Vincitore AUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 30-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Struff 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 5-4 → 6-4 J. Struff 15-0 ace 30-0 ace 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1

Matthew Ebden/John Peers (AUS) vs Peter Gojowczyk/Tim Puetz (GER)

Nick Kyrgios (AUS) vs Alexander Zverev (GER)

Alex De Minaur (AUS) vs Jan-Lennard Struff (GER)

KAZAKHSTAN – [5] SVIZZERA 2-0

“National Tennis Centre, Astana, Kazakhstan”

Superficie: Cemento, GreenSet Grand Prix Cup, Indoor

Dmitry Popko (KAZ) v Henri Laaksonen (SUI)



Davis KAZ - SUI D. Popko D. Popko 6 7 3 7 H. Laaksonen H. Laaksonen 2 6 6 5 Vincitore KAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 D. Popko 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 5-5 → 6-5 D. Popko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Popko 15-0 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 D. Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Laaksonen 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Popko 0-15 0-30 0-40 30-40 3-5 → 3-6 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 H. Laaksonen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Popko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Popko 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Laaksonen 15-0 30-0 1-0 → 1-1 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 6-6 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Popko 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-40 df 30-40 3-5 → 4-5 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 H. Laaksonen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Popko 0-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Popko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Laaksonen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

Mikhail Kukushkin (KAZ) v Adrian Bodmer (SUI)



Davis KAZ - SUI M. Kukushkin M. Kukushkin 3 6 6 6 A. Bodmer A. Bodmer 6 3 2 3 Vincitore KAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 A. Bodmer 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bodmer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Bodmer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Bodmer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Bodmer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Bodmer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Bodmer 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Bodmer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Bodmer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. Bodmer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Bodmer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bodmer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bodmer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Bodmer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Bodmer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Bodmer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Bodmer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bodmer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Timur Khabibulin/Aleksandr Nedovyesov v Marc-Andrea Huesler/Luca Margaroli

Mikhail Kukushkin (KAZ) v Henri Laaksonen (SUI)

Dmitry Popko (KAZ) v Adrian Bodmer (SUI)

[4] CROAZIA – CANADA 1-1

“Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croazia”

Superficie: Terra, Indoor

Borna Coric (CRO) v Denis Shapovalov (CAN)



Davis CAN - CRO B. Coric B. Coric 3 6 6 6 V. Pospisil V. Pospisil 6 2 3 2 Vincitore CRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Coric 15-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 V. Pospisil 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 B. Coric 15-0 15-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 V. Pospisil 15-0 30-0 3-0 → 3-1 B. Coric 15-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-2 → 6-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Pospisil 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 B. Coric 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 1-0 → 2-0 B. Coric 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Pospisil 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-4 → 3-5 V. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Coric A-40 2-3 → 3-3

Viktor Galovic (CRO) v Peter Polansky (CAN)



Davis CAN - CRO V. Galovic V. Galovic 4 4 2 D. Shapovalov D. Shapovalov 6 6 6 Vincitore CAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Galovic 0-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 4-5 → 4-6 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 V. Galovic 15-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4

Franko Skugor/Ivan Dodig (CRO) v Daniel Nestor/Vasek Pospisil (CAN)

Viktor Galovic (CRO) v Denis Shapovalov (CAN)

Borna Coric (CRO) v Peter Polansky (CAN)

[7] SERBIA – USA 0-1

“Sportski Centar Cair, Nis, Serbia”

Superficie: Terra, Indoor

Laslo Djere (SRB) v Sam Querrey (USA)



Davis USA - SRB L. Djere L. Djere 7 2 5 4 S. Querrey S. Querrey 6 6 7 6 Vincitore USA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 L. Djere 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 3-5 → 4-5 S. Querrey 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Djere 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Querrey 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Djere 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Querrey 0-15 15-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Djere 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Querrey 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Djere 15-0 15-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Querrey 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 L. Djere 15-0 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Djere 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Querrey 0-15 0-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 15-15 30-15 ace ace 2-2 → 3-2 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 2-1 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Djere 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 L. Djere 15-0 30-15 40-15 40-30 df 1-5 → 2-5 S. Querrey 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-4 → 1-5 L. Djere 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Querrey 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 L. Djere 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Djere 0-15 15-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Querrey 30-0 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Querrey 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 L. Djere 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Querrey 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Djere 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 0-1

Dusan Lajovic (SRB) v John Isner (USA)



Davis USA - SRB D. Lajovic D. Lajovic 4 7 3 6 6 J. Isner J. Isner 6 6 6 3 7 Vincitore USA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 D. Lajovic 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 D. Lajovic 15-0 30-15 4-5 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Lajovic 15-0 30-0 5-3 → 6-3 J. Isner 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Lajovic 15-0 30-0 1-4 → 2-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 J. Isner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A A-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Isner 15-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 ace 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Lajovic 15-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Isner 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 D. Lajovic 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Isner 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Lajovic 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 J. Isner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 D. Lajovic 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Isner 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Nikola Milojevic/Miljan Zekic (SRB) v Ryan Harrison/Steve Johnson (USA)

Dusan Lajovic (SRB) v Sam Querrey (USA)

Laslo Djere (SRB) v John Isner (USA)

[2] BELGIO – UNGHERIA 2-0

“Country Hall du Sart-Tilman, Liège, Belgio”

Superficie: Cemento, Indoor

Ruben Bemelmans (BEL) v Marton Fucsovics (HUN)



Davis HUN - BEL R. Bemelmans R. Bemelmans 6 4 7 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 4 6 6 3 Vincitore BEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 40-30 ace 4-2 → 4-3 R. Bemelmans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Bemelmans 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 R. Bemelmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Bemelmans 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Bemelmans 0-15 df 0-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bemelmans 30-0 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Bemelmans 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

David Goffin (BEL) v Attila Balazs (HUN)



Davis HUN - BEL D. Goffin D. Goffin 6 6 6 A. Balazs A. Balazs 4 4 0 Vincitore BEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 ace 1-0 → 2-0 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 D. Goffin 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 A. Balazs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Balazs 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Balazs 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Julien Cagnina/Joris De Loore (BEL) v Attila Balazs/Marton Fucsovics

David Goffin (BEL) v Marton Fucsovics (HUN)

Ruben Bemelmans (BEL) v Attila Balazs (HUN)