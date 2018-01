Caroline Garcia e la sconfitta dopo una chiamata sul match point (Video)

Caroline Garcia, numero sette nella classifica WTA e terza testa di serie del torneo WTA Premier di San Pietroburgo, è uscita di scena nel primo turno della competizione contro la giovane russa Elena Rybakina 18 anni e attuale n.450 ° nella classifica WTA.

La Garcia, che ha servito per la partita ed è stata ad un punto dal vincere l’incontro nel secondo set, ha perso poi il match dopo quasi tre ore per 4-6, 7-6 (6) 7-6 (5), in una partita risolta in un tiebreak con un finale molto controverso.

Infatti il punto che ha chiuso l’incontro in favore della Rybakina, che aveva colpito la linea, era stato chiamato out dal giudice di linea ma corretto dal Giudice di Sedia.

La francese ha chiesto la verifica, che le ha dato torto, e il Giudice di Sedia ha deciso di dare il punto (e l’incontro) alla Rybakina, considerando che il colpo successivo della Garcia, che era andato in rete, non aveva subito alcuna interferenza da parte della chiamata del Giudice di Linea.

Incredula, la francese ha chiesto insistentemente la ripetizione del punto, che non è stato però concesso.