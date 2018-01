LiveTennis Cup 2018 – Aus Open: Classifiche finali. ForeverMecir conquista la tappa, soio l’ultima giornata

E’ terminata la tappa d’apertura della nuova stagione della LiveTennis Cup: gli Australian Open ancora una volta hanno visto il trionfo di Roger Federer. E’ tempo di di fare i conti e di stilare le classifiche finali.

L’ultima giornata è dell’utente Soio, a cui va il merito di aver pronosticato correttamente il numero di games nella finale maschile, grazie al quale riesce ad ottenere i punti necessari per staccare tutti.

In classifica generale vince ForeverMecir che, per la prima volta nel corso del torneo, va in prima posizione, nel momento che conta di più, vincendo per un solo punto di differenza. Complimenti!

Più sotto trovate la classifica aggregata che include tutte le tappe disputate negli anni e l’albo d’oro aggiornato!

La LiveTennis Cup si ferma per il momento, grazie a tutti per aver partecipato! Alla prossima! 🙂

CLASSIFICA

Classifica Generale 1) ForeverMecir 371 (0 vitt., 14 gior.) 2) giamar26 370 (0 vitt., 14 gior.) 3) barca4ever 363 (1 vitt., 14 gior.) 4) miele67 360 (1 vitt., 14 gior.) 5) BetAce 358 (0 vitt., 14 gior.) 6) Jimbo Connors 358 (0 vitt., 14 gior.) 7) Popeye16 356 (0 vitt., 14 gior.) 8) agassian 355 (0 vitt., 14 gior.) 9) totipz 352 (1 vitt., 14 gior.) 10) skinner715 352 (0 vitt., 14 gior.) 11) pietro2006 351 (0 vitt., 14 gior.) 12) soio 348 (1 vitt., 14 gior.) 13) rchicco 348 (0 vitt., 14 gior.) 14) Lewis 348 (0 vitt., 14 gior.) 15) ricciolibelli 347 (0 vitt., 14 gior.) 16) Luca96 347 (0 vitt., 14 gior.) 17) LucaP 345 (0 vitt., 14 gior.) 18) Aston Villa 345 (0 vitt., 14 gior.) 19) greasylake 345 (0 vitt., 14 gior.) 20) verygabry 343 (0 vitt., 14 gior.) 21) pantera96 343 (0 vitt., 14 gior.) 22) Thechampions97 343 (0 vitt., 14 gior.) 23) AJDE 342 (0 vitt., 14 gior.) 24) nole 342 (0 vitt., 14 gior.) 25) Barney 342 (0 vitt., 14 gior.) 26) Michele93 342 (0 vitt., 14 gior.) 27) salvatore1126 342 (0 vitt., 14 gior.) 28) karlovic88 341 (0 vitt., 13 gior.) 29) facial 340 (0 vitt., 14 gior.) 30) rodamian 340 (0 vitt., 14 gior.) 31) Mic_ 339 (0 vitt., 14 gior.) 32) da.ferretti93 338 (0 vitt., 13 gior.) 33) alex83 338 (0 vitt., 14 gior.) 34) Alessandro6.9 338 (0 vitt., 14 gior.) 35) FedJack 337 (0 vitt., 14 gior.) 36) Damiano1812 337 (0 vitt., 14 gior.) 37) TopGunMontella 336 (0 vitt., 14 gior.) 38) digeritor 336 (0 vitt., 14 gior.) 39) I CUBI DI RUBIK 335 (1 vitt., 14 gior.) 40) pastaldente 335 (0 vitt., 14 gior.) 41) Fighter 90 335 (0 vitt., 14 gior.) 42) adecor 334 (0 vitt., 14 gior.) 43) Nefertiti 333 (0 vitt., 14 gior.) 44) Michael Scofield 333 (0 vitt., 14 gior.) 45) Harper91 331 (0 vitt., 14 gior.) 46) Montecascia 331 (0 vitt., 14 gior.) 47) MatteoYang 330 (0 vitt., 14 gior.) 48) 4275683499782956 330 (0 vitt., 14 gior.) 49) leo_stanimal 329 (0 vitt., 13 gior.) 50) therocket 329 (0 vitt., 14 gior.) 51) perry 328 (1 vitt., 13 gior.) 52) BigLebowski 328 (0 vitt., 14 gior.) 53) nicolapre 328 (0 vitt., 14 gior.) 54) aralgallo 328 (0 vitt., 14 gior.) 55) Dave 328 (0 vitt., 14 gior.) 56) luigi120 327 (0 vitt., 14 gior.) 57) Cipino 327 (0 vitt., 14 gior.) 58) Bounty 327 (0 vitt., 14 gior.) 59) charst 327 (0 vitt., 14 gior.) 60) Federer.Forever 327 (0 vitt., 14 gior.) 61) Swako 327 (0 vitt., 14 gior.) 62) brizz 326 (0 vitt., 14 gior.) 63) quandosmetterogervendolatv 326 (0 vitt., 14 gior.) 64) Dragon 326 (0 vitt., 14 gior.) 65) Rogermania 325 (0 vitt., 14 gior.) 66) christaldo 325 (0 vitt., 14 gior.) 67) alessio 324 (0 vitt., 14 gior.) 68) alc 324 (0 vitt., 14 gior.) 69) TheMatte 324 (0 vitt., 14 gior.) 70) macdonald 324 (0 vitt., 14 gior.) 71) FOX_HellasVerona 324 (0 vitt., 14 gior.) 72) luckyLu 324 (0 vitt., 13 gior.) 73) 23chiccog 323 (0 vitt., 14 gior.) 74) Veleno 322 (0 vitt., 14 gior.) 75) selandcn 322 (0 vitt., 14 gior.) 76) kalle4 321 (0 vitt., 14 gior.) 77) tinnu 321 (0 vitt., 14 gior.) 78) Lollo99 321 (0 vitt., 14 gior.) 79) PericoliLea 321 (0 vitt., 14 gior.) 80) StanTheMan 321 (0 vitt., 14 gior.) 81) piet64 321 (0 vitt., 14 gior.) 82) federes 320 (0 vitt., 14 gior.) 83) Rog88 320 (0 vitt., 14 gior.) 84) Alfredo 320 (0 vitt., 14 gior.) 85) Wannadoo75 320 (0 vitt., 14 gior.) 86) viva il tennis 319 (1 vitt., 13 gior.) 87) aureliriccardo 319 (0 vitt., 14 gior.) 88) faraone 319 (0 vitt., 14 gior.) 89) bianchip 319 (0 vitt., 14 gior.) 90) fabriziobmp 319 (0 vitt., 14 gior.) 91) maccaro 319 (0 vitt., 14 gior.) 92) Coro93 318 (0 vitt., 14 gior.) 93) kaishaku 317 (1 vitt., 14 gior.) 94) robba4 317 (0 vitt., 14 gior.) 95) leo97 317 (0 vitt., 14 gior.) 96) ernests 317 (0 vitt., 14 gior.) 97) intrepid 317 (0 vitt., 14 gior.) 98) Angelos99 317 (0 vitt., 14 gior.) 99) martina2002 317 (0 vitt., 14 gior.) 100) mandrax75 317 (0 vitt., 14 gior.) 101) gaba 316 (0 vitt., 14 gior.) 102) giabal79 316 (0 vitt., 14 gior.) 103) mformica 316 (0 vitt., 14 gior.) 104) Mf 316 (0 vitt., 14 gior.) 105) Miiiiiiii 316 (0 vitt., 14 gior.) 106) clipo 315 (0 vitt., 14 gior.) 107) Gigio 315 (0 vitt., 14 gior.) 108) Alessio89 315 (0 vitt., 14 gior.) 109) nikk86 314 (0 vitt., 12 gior.) 110) wwenderww 314 (0 vitt., 14 gior.) 111) sasuzzo 314 (0 vitt., 14 gior.) 112) Forza Flavia 314 (0 vitt., 14 gior.) 113) GioGioGio 314 (0 vitt., 14 gior.) 114) radar 314 (0 vitt., 14 gior.) 115) sabatom 313 (0 vitt., 14 gior.) 116) lcmcarra 312 (1 vitt., 13 gior.) 117) BOMBARDERO 312 (0 vitt., 13 gior.) 118) 2B 312 (0 vitt., 14 gior.) 119) FenomeNole 312 (0 vitt., 14 gior.) 120) Signorciccio 312 (0 vitt., 14 gior.) 121) kalu 311 (1 vitt., 14 gior.) 122) Luca Napoli 311 (0 vitt., 14 gior.) 123) RafaNadal9900 311 (0 vitt., 14 gior.) 124) Nalba92 310 (0 vitt., 12 gior.) 125) Ilpacio 310 (0 vitt., 14 gior.) 126) gianluca76sx 310 (0 vitt., 14 gior.) 127) victor hanescu 310 (0 vitt., 14 gior.) 128) tenpinarella 309 (1 vitt., 14 gior.) 129) riky95 309 (0 vitt., 14 gior.) 130) Bas 309 (0 vitt., 14 gior.) 131) isidoro 309 (0 vitt., 14 gior.) 132) 19BIAGIO87 309 (0 vitt., 14 gior.) 133) nicolaysen 309 (0 vitt., 14 gior.) 134) 19ale96 309 (0 vitt., 14 gior.) 135) campos 308 (0 vitt., 14 gior.) 136) Er Basetta 307 (0 vitt., 14 gior.) 137) Kekkuzz 307 (0 vitt., 14 gior.) 138) Filmiss 307 (0 vitt., 13 gior.) 139) russo97 307 (0 vitt., 13 gior.) 140) IMPERIALISM 307 (0 vitt., 14 gior.) 141) ibson 307 (0 vitt., 14 gior.) 142) luca71 307 (0 vitt., 14 gior.) 143) manuel89 306 (0 vitt., 13 gior.) 144) Makiri 306 (0 vitt., 14 gior.) 145) Nico98 306 (0 vitt., 14 gior.) 146) dvf67 306 (0 vitt., 14 gior.) 147) Niko93 306 (0 vitt., 14 gior.) 148) Babaiaro 306 (0 vitt., 14 gior.) 149) mimmo0179 306 (0 vitt., 14 gior.) 150) Leo mega 306 (0 vitt., 14 gior.) 151) giaros 305 (0 vitt., 14 gior.) 152) PASK76 305 (0 vitt., 14 gior.) 153) federer92 305 (0 vitt., 14 gior.) 154) Rovescius 305 (0 vitt., 14 gior.) 155) mimmo425 305 (0 vitt., 14 gior.) 156) vittorio69 304 (0 vitt., 14 gior.) 157) ANNAGABRI 304 (0 vitt., 14 gior.) 158) NexGenItaly 304 (0 vitt., 14 gior.) 159) broom 303 (0 vitt., 14 gior.) 160) mmarco82 303 (0 vitt., 14 gior.) 161) DustinBrownNumberOne 303 (0 vitt., 14 gior.) 162) Thomisu 303 (0 vitt., 14 gior.) 163) cri72 303 (0 vitt., 13 gior.) 164) matl 303 (0 vitt., 14 gior.) 165) Lorenzoj 303 (0 vitt., 13 gior.) 166) matter96 303 (0 vitt., 14 gior.) 167) Comi90 303 (0 vitt., 13 gior.) 168) sospiridalmare 302 (0 vitt., 14 gior.) 169) Ken_Rosewall 302 (0 vitt., 14 gior.) 170) Mattia 97 302 (0 vitt., 13 gior.) 171) @PitFranco_Is 302 (0 vitt., 14 gior.) 172) sirdan 302 (0 vitt., 14 gior.) 173) sonia609 302 (0 vitt., 14 gior.) 174) kralice1971 302 (0 vitt., 14 gior.) 175) Skater 301 (0 vitt., 14 gior.) 176) lapez 301 (0 vitt., 14 gior.) 177) SuperFicus94 301 (0 vitt., 14 gior.) 178) AleC 301 (0 vitt., 13 gior.) 179) Omar Edberg 301 (0 vitt., 14 gior.) 180) Luigi68 300 (1 vitt., 14 gior.) 181) markuzze 300 (0 vitt., 12 gior.) 182) Lex 300 (0 vitt., 12 gior.) 183) goldrust 300 (0 vitt., 14 gior.) 184) Sottile 300 (0 vitt., 14 gior.) 185) the best is thomas 300 (0 vitt., 14 gior.) 186) ffedee 300 (0 vitt., 14 gior.) 187) oscaro 300 (0 vitt., 14 gior.) 188) Gico69 299 (0 vitt., 14 gior.) 189) Fabio_95 299 (0 vitt., 14 gior.) 190) l Occhio di Sauron 298 (0 vitt., 13 gior.) 191) Gio792 298 (0 vitt., 14 gior.) 192) nadal1998 298 (0 vitt., 14 gior.) 193) francesco 297 (0 vitt., 14 gior.) 194) Avide 297 (0 vitt., 14 gior.) 195) pibla 297 (0 vitt., 14 gior.) 196) vortice 296 (0 vitt., 14 gior.) 197) Luod 296 (0 vitt., 12 gior.) 198) pio_procida 295 (0 vitt., 14 gior.) 199) Lory99 295 (0 vitt., 13 gior.) 200) simon 294 (0 vitt., 13 gior.) 201) Krok90 294 (0 vitt., 13 gior.) 202) fili.93 294 (0 vitt., 12 gior.) 203) giakrebe 294 (0 vitt., 14 gior.) 204) pafort 293 (0 vitt., 14 gior.) 205) gbuttit 293 (0 vitt., 13 gior.) 206) gabb97 293 (0 vitt., 12 gior.) 207) Druvi 292 (0 vitt., 14 gior.) 208) Alb4647 292 (0 vitt., 13 gior.) 209) Lore_LjubO 291 (1 vitt., 12 gior.) 210) antocolla 291 (0 vitt., 14 gior.) 211) ASHTONEATON 291 (0 vitt., 14 gior.) 212) caky1994 291 (0 vitt., 14 gior.) 213) Serve and volley 291 (0 vitt., 14 gior.) 214) vr46 290 (0 vitt., 13 gior.) 215) Timea 290 (0 vitt., 14 gior.) 216) ludovico.giordano 290 (0 vitt., 14 gior.) 217) Vamos 289 (0 vitt., 14 gior.) 218) fedder 289 (0 vitt., 14 gior.) 219) Emanuele 289 (0 vitt., 13 gior.) 220) fore...dberg 289 (0 vitt., 14 gior.) 221) roberto76 289 (0 vitt., 14 gior.) 222) alexpic 288 (0 vitt., 13 gior.) 223) me 288 (0 vitt., 14 gior.) 224) Alexroddick. 288 (0 vitt., 14 gior.) 225) realpirda 288 (0 vitt., 11 gior.) 226) paoloarmando123 287 (0 vitt., 14 gior.) 227) sabri1977 286 (0 vitt., 13 gior.) 228) Federer Nr.1 286 (0 vitt., 14 gior.) 229) rfuggiano91 286 (0 vitt., 14 gior.) 230) zedarioz 285 (0 vitt., 13 gior.) 231) il_pignolo 285 (0 vitt., 13 gior.) 232) Psyco Fogna 285 (0 vitt., 12 gior.) 233) kyryn 283 (0 vitt., 14 gior.) 234) Fernando 283 (0 vitt., 13 gior.) 235) iltennista 283 (0 vitt., 13 gior.) 236) SGT76 282 (0 vitt., 14 gior.) 237) Thomasmuster 282 (0 vitt., 13 gior.) 238) gianni 281 (0 vitt., 13 gior.) 239) Cla 281 (0 vitt., 13 gior.) 240) stefanedberg44 281 (0 vitt., 14 gior.) 241) scriccio 280 (0 vitt., 13 gior.) 242) Elio 280 (0 vitt., 14 gior.) 243) Thetis. 280 (0 vitt., 14 gior.) 244) Lorenzo_P 280 (0 vitt., 14 gior.) 245) Gianni11 279 (0 vitt., 13 gior.) 246) Mirko91 278 (0 vitt., 12 gior.) 247) S.re10 278 (0 vitt., 14 gior.) 248) Cristian 278 (0 vitt., 13 gior.) 249) giovanna 276 (0 vitt., 14 gior.) 250) DADO BO 276 (0 vitt., 14 gior.) 251) s.brissoni 274 (0 vitt., 12 gior.) 252) Fede-rer 273 (0 vitt., 13 gior.) 253) ZemanTennis 273 (0 vitt., 14 gior.) 254) muffa2016 273 (0 vitt., 10 gior.) 255) barcacm 271 (0 vitt., 12 gior.) 256) asca 269 (0 vitt., 12 gior.) 257) Andrea not Petkovic 269 (0 vitt., 13 gior.) 258) RUMENO 269 (0 vitt., 13 gior.) 259) alexpigo 268 (0 vitt., 13 gior.) 260) Alefiore 268 (0 vitt., 12 gior.) 261) Bonfanm 267 (0 vitt., 13 gior.) 262) Birboncello 267 (0 vitt., 12 gior.) 263) kingroger81 266 (0 vitt., 12 gior.) 264) Valediot 265 (0 vitt., 14 gior.) 265) cris0370 264 (0 vitt., 12 gior.) 266) kingroger95 264 (0 vitt., 10 gior.) 267) Kalapamir 264 (0 vitt., 10 gior.) 268) Stan14275 264 (0 vitt., 13 gior.) 269) tozzone 263 (0 vitt., 11 gior.) 270) u023738 260 (1 vitt., 9 gior.) 271) BOLELLI NUMERO 1 260 (0 vitt., 10 gior.) 272) jejoo98 260 (0 vitt., 10 gior.) 273) Andre72 260 (0 vitt., 13 gior.) 274) erri22 259 (1 vitt., 10 gior.) 275) Jak maz 256 (0 vitt., 11 gior.) 276) principe 256 (0 vitt., 11 gior.) 277) Lollorafael 256 (0 vitt., 10 gior.) 278) spago91 256 (0 vitt., 14 gior.) 279) giuly97top10 255 (0 vitt., 14 gior.) 280) pep821 254 (0 vitt., 11 gior.) 281) sadario 253 (0 vitt., 9 gior.) 282) Alexpivi 253 (0 vitt., 13 gior.) 283) Gabbogiova01 253 (0 vitt., 9 gior.) 284) borronifabio@libero.it 252 (0 vitt., 10 gior.) 285) werwolf73 252 (0 vitt., 12 gior.) 286) ELLECI62 252 (0 vitt., 10 gior.) 287) alb80a 252 (0 vitt., 11 gior.) 288) Costamar 251 (0 vitt., 13 gior.) 289) Balthus 251 (0 vitt., 12 gior.) 290) Eman32 250 (0 vitt., 10 gior.) 291) Marcus91 250 (0 vitt., 12 gior.) 292) Heskey86 249 (0 vitt., 12 gior.) 293) Stica 249 (0 vitt., 14 gior.) 294) roger61 248 (0 vitt., 12 gior.) 295) adriano_ro 247 (0 vitt., 11 gior.) 296) FedeFede 247 (0 vitt., 12 gior.) 297) ninuzzo93 246 (0 vitt., 11 gior.) 298) Fasuloto 245 (0 vitt., 12 gior.) 299) mirernestomir 245 (0 vitt., 10 gior.) 300) axa 243 (0 vitt., 14 gior.) 301) Dave9 241 (0 vitt., 12 gior.) 302) Beps 240 (0 vitt., 12 gior.) 303) makmilan 240 (0 vitt., 11 gior.) 304) Dyba21 240 (0 vitt., 11 gior.) 305) woobinda70 239 (0 vitt., 12 gior.) 306) DYLAN1998 239 (0 vitt., 9 gior.) 307) Alexio 239 (0 vitt., 12 gior.) 308) Andinadal 238 (0 vitt., 10 gior.) 309) MaxCombat 236 (0 vitt., 9 gior.) 310) SHADOW 05 233 (0 vitt., 9 gior.) 311) CUTO 232 (0 vitt., 10 gior.) 312) Dade89 232 (0 vitt., 9 gior.) 313) sponghi 231 (0 vitt., 10 gior.) 314) Lory278 231 (0 vitt., 9 gior.) 315) andre84 230 (0 vitt., 11 gior.) 316) Fabblack 230 (0 vitt., 12 gior.) 317) ceruti9 229 (0 vitt., 9 gior.) 318) marco65 229 (0 vitt., 11 gior.) 319) Giuesp27 228 (0 vitt., 8 gior.) 320) Mattia 777 228 (0 vitt., 11 gior.) 321) Dadohum15 225 (0 vitt., 11 gior.) 322) mcris 224 (0 vitt., 9 gior.) 323) lleyton hewitt 224 (0 vitt., 11 gior.) 324) andrea1970 223 (0 vitt., 11 gior.) 325) Robi88 218 (0 vitt., 10 gior.) 326) cbett 218 (0 vitt., 10 gior.) 327) Army 217 (0 vitt., 9 gior.) 328) Errani for always 216 (0 vitt., 9 gior.) 329) Papero 214 (0 vitt., 8 gior.) 330) Alessandromonky 214 (0 vitt., 9 gior.) 331) Nyko76 213 (0 vitt., 7 gior.) 332) klodvinci 213 (0 vitt., 11 gior.) 333) FabioLaFogna 210 (0 vitt., 8 gior.) 334) fagiu 210 (0 vitt., 9 gior.) 335) Sartila 210 (0 vitt., 9 gior.) 336) giuseppe1995 210 (0 vitt., 8 gior.) 337) gabgab 210 (0 vitt., 11 gior.) 338) crudeli82 208 (0 vitt., 10 gior.) 339) emanupor 208 (0 vitt., 11 gior.) 340) Giuliano68 202 (0 vitt., 10 gior.) 341) Mickis 202 (0 vitt., 7 gior.) 342) davide 200 (0 vitt., 9 gior.) 343) luckybet 200 (0 vitt., 9 gior.) 344) Vikaforever 199 (0 vitt., 8 gior.) 345) flavio_g@libero.it 199 (0 vitt., 11 gior.) 346) scaramba 197 (0 vitt., 9 gior.) 347) domiesp00 197 (0 vitt., 8 gior.) 348) mittler831 196 (0 vitt., 10 gior.) 349) yacu 195 (0 vitt., 7 gior.) 350) Lele 194 (0 vitt., 8 gior.) 351) axius 193 (0 vitt., 9 gior.) 352) Sulmona 193 (0 vitt., 7 gior.) 353) Oksana 193 (0 vitt., 8 gior.) 354) raonic 190 (0 vitt., 8 gior.) 355) italtennis 189 (0 vitt., 10 gior.) 356) emilio 186 (0 vitt., 7 gior.) 357) Halep_forever 186 (0 vitt., 7 gior.) 358) napoletanodoc83 181 (0 vitt., 7 gior.) 359) Peppesindo 181 (0 vitt., 7 gior.) 360) mpernfors 179 (0 vitt., 8 gior.) 361) Giulia25Fed 179 (0 vitt., 7 gior.) 362) magilla 177 (0 vitt., 7 gior.) 363) Elpioco 176 (0 vitt., 8 gior.) 364) Luciano.N94 174 (0 vitt., 7 gior.) 365) grandepaci 172 (0 vitt., 10 gior.) 366) Tennis-mania 172 (0 vitt., 6 gior.) 367) livornografo 170 (0 vitt., 7 gior.) 368) dodo2604 170 (0 vitt., 7 gior.) 369) USOPEN2011 168 (0 vitt., 6 gior.) 370) magnum74 165 (0 vitt., 7 gior.) 371) danielevv 161 (0 vitt., 6 gior.) 372) roger24 159 (0 vitt., 7 gior.) 373) s1070351 157 (0 vitt., 5 gior.) 374) Guylasgrosce 155 (0 vitt., 6 gior.) 375) nik83it 153 (0 vitt., 5 gior.) 376) vanangel 149 (0 vitt., 6 gior.) 377) Ienci 146 (0 vitt., 7 gior.) 378) Taurosbet 142 (0 vitt., 6 gior.) 379) nck 139 (0 vitt., 5 gior.) 380) Federic01 136 (0 vitt., 5 gior.) 381) lordshell 135 (0 vitt., 5 gior.) 382) JCFerrero 134 (0 vitt., 5 gior.) 383) marians1988 134 (0 vitt., 5 gior.) 384) Marckif 133 (0 vitt., 6 gior.) 385) VIKTOR 129 (0 vitt., 5 gior.) 386) Jon Snow 125 (0 vitt., 5 gior.) 387) Cleri 124 (0 vitt., 6 gior.) 388) Cwatt 122 (0 vitt., 5 gior.) 389) Basketgae 121 (0 vitt., 4 gior.) 390) donnadipikke 121 (0 vitt., 5 gior.) 391) pippo 118 (0 vitt., 5 gior.) 392) Fabiofogna 116 (0 vitt., 4 gior.) 393) IlMessia 115 (0 vitt., 4 gior.) 394) umile 115 (0 vitt., 4 gior.) 395) Tizio 115 (0 vitt., 4 gior.) 396) Clori 113 (0 vitt., 4 gior.) 397) Piergio 111 (0 vitt., 4 gior.) 398) LORE2000 111 (0 vitt., 4 gior.) 399) Maltese28 109 (0 vitt., 4 gior.) 400) pastrocchio 108 (0 vitt., 4 gior.) 401) FILO1987 108 (0 vitt., 4 gior.) 402) taverniti89 107 (0 vitt., 4 gior.) 403) BORIS 107 (0 vitt., 4 gior.) 404) signorspock 100 (0 vitt., 4 gior.) 405) andress 95 (0 vitt., 4 gior.) 406) emmart69 94 (0 vitt., 3 gior.) 407) Simo46 89 (0 vitt., 3 gior.) 408) I love Roger 87 (0 vitt., 3 gior.) 409) bru64 82 (0 vitt., 3 gior.) 410) mister x 81 (0 vitt., 3 gior.) 411) Head 81 (0 vitt., 3 gior.) 412) marcodho 80 (0 vitt., 3 gior.) 413) cucciardi24 79 (0 vitt., 3 gior.) 414) luieea 75 (0 vitt., 3 gior.) 415) SalvoCG 75 (0 vitt., 3 gior.) 416) valeriodk 72 (0 vitt., 3 gior.) 417) Mattyuzz 72 (0 vitt., 3 gior.) 418) Stilese88 69 (0 vitt., 3 gior.) 419) Andreas Seppi 66 (0 vitt., 2 gior.) 420) Dropshot83 64 (0 vitt., 2 gior.) 421) Markus1892 61 (0 vitt., 3 gior.) 422) Biolo 55 (0 vitt., 2 gior.) 423) Unspecialone 55 (0 vitt., 2 gior.) 424) Fogno87 51 (0 vitt., 2 gior.) 425) LUCHO250690 49 (0 vitt., 2 gior.) 426) gemini1980 46 (0 vitt., 2 gior.) 427) Maccio 42 (0 vitt., 2 gior.) 428) Rublevismo 40 (0 vitt., 2 gior.) 429) akillao 38 (0 vitt., 2 gior.) 430) Olaf 38 (0 vitt., 2 gior.) 431) criccry87 31 (0 vitt., 1 gior.) 432) kikim 31 (0 vitt., 1 gior.) 433) sognodisole 30 (0 vitt., 1 gior.) 434) Caroli97@live.it 30 (0 vitt., 1 gior.) 435) Danyy 30 (0 vitt., 1 gior.) 436) Davide Federer 94 30 (0 vitt., 1 gior.) 437) ivann 29 (0 vitt., 1 gior.) 438) andrewbet 29 (0 vitt., 1 gior.) 439) Madchilddddd 29 (0 vitt., 1 gior.) 440) BennyLions 28 (0 vitt., 2 gior.) 441) king_scipion66 27 (0 vitt., 1 gior.) 442) LudoVika 27 (0 vitt., 1 gior.) 443) gabricogli 27 (0 vitt., 1 gior.) 444) JoePissed 26 (0 vitt., 1 gior.) 445) quizzy 25 (0 vitt., 1 gior.) 446) Crash1979 25 (0 vitt., 1 gior.) 447) TommasoB 24 (0 vitt., 1 gior.) 448) Fedetennis 24 (0 vitt., 1 gior.) 449) Simo00 24 (0 vitt., 1 gior.) 450) Alpa 23 (0 vitt., 1 gior.) 451) renzopi 22 (0 vitt., 1 gior.) 452) Fiffi il tifoso del tennis italiano 22 (0 vitt., 1 gior.) 453) nick00 22 (0 vitt., 1 gior.) 454) forever007 22 (0 vitt., 1 gior.) 455) francesco.lucignano 22 (0 vitt., 2 gior.) 456) Gualtiero 21 (0 vitt., 1 gior.) 457) ironman69 21 (0 vitt., 1 gior.) 458) zampetta 20 (0 vitt., 1 gior.) 459) fra10 20 (0 vitt., 1 gior.) 460) ElFlaco22 20 (0 vitt., 1 gior.) 461) Scommesse161201 19 (0 vitt., 1 gior.) 462) romanu79 18 (0 vitt., 1 gior.) 463) Chiara77 17 (0 vitt., 1 gior.) 464) Galaxy01 17 (0 vitt., 1 gior.) 465) ergreco 16 (0 vitt., 1 gior.) 466) FognaFabio 16 (0 vitt., 1 gior.) 467) PAOLOSMURRA00 15 (0 vitt., 1 gior.) 468) Stefano1986 14 (0 vitt., 1 gior.) 469) volandri 14 (0 vitt., 1 gior.) 470) Real18 14 (0 vitt., 1 gior.) 471) nole77 12 (0 vitt., 1 gior.) 472) giage1996 8 (0 vitt., 1 gior.) 473) Mario76 6 (0 vitt., 1 gior.) 474) Losvizzero 5 (0 vitt., 1 gior.) Visualizza la classifica completa

In caso di parità nella classifica di giornata, prevale chi ha inviato per primo il pronostico.

In caso di parità nella classifica generale, prevale chi ha più vittorie di giornata (tra parentesi), in caso di ulteriore parità, la data di registrazione al sito più antecedente.

N.B. Un utente potrà vincere al massimo un premio di giornata nel corso del torneo (anche se dovesse vincere due giornate, per esempio).

N.B.2 I premi saranno assegnati alla fine del gioco. I vincitori saranno contattati alla mail con cui si sono registrati al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it

CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP (di sempre, gennaio 2018)

Albo d’oro – Tappe

US Open 2011 – Lory278

Australian Open 2012 – BigLebowski

Miami 2012 – raonic

Roma 2012 – raonic

Roland Garros 2012 – il_pignolo

Wimbledon 2012 – refederer87

US Open 2012 – COREMI

Atp Finals 2012 – Edozoo

Australian Open 2013 – da.ferretti93

Indian Wells 2013 – Lory278

Roma 2013 – JCFerrero

Roland Garros 2013 – a-rod

Wimbledon 2013 – fedder

Us Open 2013 – Rog88

Atp Finals 2013 – Leo97

Australian Open 2014 – El Mingo

Indian Wells 2014 – pio_procida

Miami 2014 – il_pignolo

Madrid 2014 – il_pignolo

Roma 2014 – Fogno87

Roland Garros 2014 – sospiridalmare

Wimbledon 2014 – Alex83

Us Open 2014 – sospiridalmare

Atp Finals 2014 – viva il tennis

Australian Open 2015 – Pantera96

Indian Wells 2015 – Manuel89

Miami 2015 – wwenderww

Roma 2015 – alex83

Roland Garros 2015 – Michele93

Wimbledon 2015 – Orticoltura

Us Open 2015 – barca4ever

Atp Finals 2015 – 2B

Australian Open 2016 – vittorio69

Roma 2016 – leo97

Roland Garros 2016 – Alessio89

Wimbledon 2016 – Gico69

Us Open 2016 – Bounty

Atp Finals 2016 – Fighter 90

Australian Open 2017 – barca4ever

Miami 2017 – The best is Thomas

Roland Garros 2017 – Babaiaro

Wimbledon 2017 – Alex83

Us Open 2017 – Michael Scofield

Australian Open 2018 – ForeverMecir