Neville Godwin, allenatore di Hyeon Chung, parla del suo allievo: “E ‘incredibilmente veloce, raggiunge tutte le palle, riesce sempre a far giocare un colpo in più all’avversario e copre bene il campo”

Neville Godwin, attuale allenatore di Hyeon Chung, che nel 2017 ha vinto il premio ‘Coach of the Year’ per l’ATP World Tour per il suo lavoro svolto con il gigante sudafricano Kevin Anderson, ha dichiarato di non essere troppo stupito dal suo giocatore durante questo Australian Open.

“Ha sempre avuto le sue qualità. E ‘incredibilmente veloce, raggiunge tutte le palle, riesce sempre a far giocare un colpo in più all’avversario e copre bene il campo. Tutti i giocatori ovviamente hanno le loro qualità, ma credo che Chung sia un incubo per qualsiasi tennista che lo affronti nel circuito. Con Djokovic ha giocato benissimo ed è riuscito ad imporsi e può farlo anche con altri grandi campioni “.

Godwin ha anche parlato di alcuni cambiamenti svolti con il suo nuovo allievo: “Abbiamo cambiato un po’ la tecnica del servizio e questa volta è maggiormente a suo agio. Ora possiamo scegliere di andare con un servizio più sicuro, e giocare sulle percentuali. Siamo fiduciosi che questa evoluzione alla battuta sia davvero buona”.