ITF/FUTURE dal 20/01 al 26/01 – 38 azzurri nelle qualificazioni del weekend alla caccia del main draw

Nel circuito maschile Roberto Marcora ci riprova in Egitto, Viola e Bega volano in Francia, Giustino appena rientrato dagli Australian Open si tuffa alle isole baleari (Maiorca), Mager invece continua a rimanere in Turchia. Nel femminile tornano le ragazze dall’ Australia (Paolini, Chiesa e Brescia) dove saranno al via in terra francese nel $60.000 dolllari dell’Andrezieux, Pieri e Ferrando rimangono in florida nel $25.000di wesley Chapel.

GERMANIA F2 $25.000 – NUSSLOCH – Tappeto sintetico al coperto

QUALI: Patric Prinoth

EGITTO F2 $15.000 – SHARM EL SHEIKH – Cemento all’aperto

MD: Roberto MARCORA

QUALI: Daniele CAPECCHI, Simone RONCALLI, Lorenzo BRESCIANI, Kevin PORTMANN, Andrea ZANETTI, Ottaviano MARTINI, Nicolo INSERRA, Jannik SINNER

FRANCIA F3 $15.000 – VEIGY FONCENEX – Tappeto sintetico al coperto

MD: Matteo VIOLA [1], Alessandro BEGA [4], Walter TRUSENDI, Erik CREPALDI, Giovanni FONIO

QUALI: Alessandro DRAGONI

SPAGNA F3 $15.000 – MANACOR (MAIORCA) – terra all’aperto

MD: Lorenzo GIUSTINO [2], Pietro RONDONI, Jacopo STEFANINI, Claudio FORTUNA

QUALI: Luca GIACOMINI [3], Alessandro CEPPELLINI, Francesco MONCAGATTO

TUNISIA F3 $15.000 – HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Marco BORTOLOTTI [5], Cristian CARLI [7], Edoardo EREMIN, Raul BRANCACCIO, Julian OCLEPPO

QUALI: Nicolo TURCHETTI [1], Edoardo LAVAGNO, Stefano BATTAGLINO, Lorenzo BRUNETTI, Stefano BALDONI, Daniil TESTA, Leonardo TADDIA, Andrea CARDELLA

TURCHIA F3 $15.000 – ANTALYA – cemento all’aperto

MD: Gianluca MAGER

USA F5 $15.000 – WESTON (FLORIDA) – terra all’aperto

Tabellone a 128 partecipanti

Al 1°Turno quali eliminato Giacomo PEZZOLI

2°Turno Quali

Eros SIRINGO – Ritik SUNDARAM

FEMMINILE

$60.000 ANDREZIEUX-BOUTHEON- Cemento al coperto

MD: Jasmine PAOLINI [6], Deborah CHIESA, Georgia BRESCIA

QUALI: Camilla ROSATELLO [2], Stefania RUBINI [7], Martina COLMEGNA

$25.000 WESLEY-CHAPEL (FLORIDA) – Terra all’aperto

MD: Jessica PIERI [5], Cristiana FERRANDO

$15.000 SHARM EL SHEIKH – Cemento all’aperto

QUALI: Alice MORONI, Elena DE SANTIS, Valentina LOSCIALE, Maria Aurelia SCOTTI

$15.000 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Lucrezia STEFANINI [7], Michele Alexandra ZMAU

QUALI: Miriana TONA, Giulia CARBONARO, Jessica BERTOLDO, Sara GUGLIELMINOTTI, Sofia RAGONA, Bianca BEVIONE

$15.000 ANTALYA – terra all’aperto

QUALI: Maria Carla D’ANNUNZIO, MariaGiovanna NANTI

Davide Campanini