WTA 125 Newport Beach: Tabellone di Quali. Presenza di Cristiana Ferrando.

WTA 125 Newport Beach – Hard – $125,000

(1) Dolehide, Caroline vs Kratzer, Ashley

Bektas, Emina vs (9) Kostova, Elitsa

(2) Bouzkova, Marie vs Kinard, Tori

Ferrando, Cristiana vs (12) Arconada, Usue Maitane

(3) Zhuk, Sofya vs Rodriguez, Victoria

(WC) Santamaria, Sabrina vs (7) Stollar, Fanny

(4) Anisimova, Amanda vs Chang, Hanna

Muchova, Karolina vs (8) Lao, Danielle

(5) Seguel, Daniela vs Guarachi, Alexa

(WC) Branstine, Carson vs (10) Hesse, Amandine

(6) Chirico, Louisa vs Olmos, Giuliana

Jaksic, Jovana vs (11) Hibi, Mayo

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Caroline Dolehide vs Ashley Kratzer

2. [WC] Sabrina Santamaria vs [7] Fanny Stollar

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Amanda Anisimova vs Hanna Chang

2. [5] Daniela Seguel vs Alexa Guarachi

3. [2] Marie Bouzkova vs Tori Kinard

4. [3] Sofya Zhuk vs Victoria Rodriguez

Court 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Karolina Muchova vs [8] Danielle Lao

2. Emina Bektas vs [9] Elitsa Kostova

3. [WC] Carson Branstine vs [10] Amandine Hesse

4. [6] Louisa Chirico vs Giuliana Olmos

Court 7 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cristiana Ferrando vs [12] Usue Maitane Arconada

2. Jovana Jaksic vs [11] Mayo Hibi