Australian Open: Magnifico Andreas Seppi. L’azzurro, grazie ad un finale di incontro di altissimo livello, si regala gli ottavi di finale. Battuto Ivo Karlovic per 9-7 al quinto set

Andreas Seppi per la quarta volta in carriera approda agli Ottavi di finale degli Australian Open.

Il tennista di Caldaro ha sconfitto questa mattina al terzo turno il croato Ivo Karlovic, classe 1979 e n.89 del mondo, dopo un match maratona con il risultato di 63 76 (4) 67 (3) 67 (5) 9-7 dopo 3 ore e 51 minuti di partita.

Seppi per la quarta volta in carriera ha raggiunto, come dicevamo, gli ottavi di finale nello Slam Aussie (2013, 2015 e lo scorso anno) e cercherà quest’anno di sfatare il tabù ottavi di Slam.

Infatti Andreas in carriera non è ancora approdato ai quarti di finale in un torneo del Grand Slam.

Domenica affronterà per l’accesso ai quarti di finale il britannico Kyle Edmund che ha sconfitto dopo un match maratona il georgiano Basilashvili.

Nel primo set Seppi piazzava il break decisivo sul 3 a 2, quando brekkava Karlovic ai vantaggi, alla seconda palla break a disposizione, con Ivo che sbagliava uno smash sulla palla break.

L’azzurro, che non concedeva nulla al servizio, sul 5 a 3 teneva a 15 il turno di battuta e portava a casa la frazione per 6 a 3.

Parziale davvero quasi perfetto per Andreas che ha sbagliato pochissimo ed ha spesso risposto ai servizi del gigante croato.

Nel secondo set l’azzurro nel primo game, dal 15-40, mancava l’appuntamento con due palle break, ma Karlovic con il servizio riusciva ad annullarle.

Nel game successivo era Andreas ad annullare due break point, ma l’azzurro non tremeva e con due buoni servizi riusciva ad annullare il pericolo.

Si andava al tiebreak con Seppi che sul 3 a 4, riusciva ad uscire da una delicata situazione di punteggio, quando dallo 0-30, conquistava 4 punti consecutivi mantenendo il turno di battuta.

Nel tiebreak il tennista di Caldaro si portava in un attimo sul 5 a 2, con doppio minibreak, prima di chiudere la seconda frazione per 7 punti a 4, giocando meglio i punti importanti nel gioco decisivo di questo parziale.

Nel terzo set Andreas sul 4 a 3 mancava l’occasione di andare a servire per il match, quando sprecava due palle break, ma Karlovic era bravo ad annullarle con due servizi vincenti.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro commetteva un doppio fallo nel primo punto.

Seppi, un po’ meno lucido in risposta, commetteva un altro errore (di diritto) sul 3 a 5, dopo aver recuperato un minibreak nel punto precedente, con il croato che nel punto successivo, grazie ad un servizio vincente sulla palla set, portava a casa la frazione per 7 punti a 3.

Nel quarto set il servizio la faceva da padrona e il tiebreak era inevitabile.

Nel tiebreak Seppi sul 4 a 5 e battuta a disposizione, commetteva un deleterio errore gratuito con il back di rovescio, affossando in rete il back.

Karlovic, non si faceva pregare, e dopo aver mancato la prima palla set (ace di Seppi), al secondo set point e dopo una buona prima di servizio (risposta di diritto sotto il nastro per Andreas), conquistava la frazione per 7 punti a 5.

Nel quinto set sul 5 a 4 per Seppi, con Karlovic alla battuta, l’azzurro giocava un game di risposta bellissimo piazzando anche tre vincenti in risposta e si procurava una palla match, ma Ivo l’annullava con un ace.

Sull’8 a 7 però arrivava la svolta della partita e soprattutto grazie alla risposta di Andreas che si portava sul 15-40, dopo aver piazzato due risposte vincenti e un’altra risposta che portava Karlovic all’errore.

Nel primo match point il croato piazzava un servizio vincente, dopo una robusta seconda, ma alla seconda palla match una magnifica risposta vincente di diritto, dopo un’ottima prima di Karlovic, regala a Seppi il break, la partita e gli ottavi di finale a Melbourne per 9 a 7.

CHIAMATELO IL MARATONETA

🎾🇮🇹😍 Andreas Seppi piega Ivo Karlovic al quinto set: è delirio Italia a Melbourne#AusOpen #EurosportTENNIS pic.twitter.com/N0xJK21Vi1 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 19 gennaio 2018

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. A. Seppi vs I. Karlovic



A. Seppi – I. Karlovic

76. Singles ranking 89.

21. 2. 1984 Birthdate 28. 2. 1979

190 cm Height 208 cm

70 kg Weight 104 kg

right Plays right

2002 Turned pro 2000

K. Edmundvs N. Basilashvili

K. Edmund – N. Basilashvili

49. Singles ranking 61.

8. 1. 1995 Birthdate 23. 2. 1992

right Plays right

Camillo Santini