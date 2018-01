Australian Open Juniores: Quali. Buona la prima per Giulio Zeppieri. Piccinetti ok in rimonta

Giulio Zeppieri avanza senza problemi al secondo turno di qualificazione degli Australian Open Junior.

Il tennista azzurro, classe 2001 e numero undici del seeding cadetto, ha sconfitto il giapponese Ryuya Ata col punteggio di 6-2 6-1 in poco piu di un’ora di gioco.

Al turno decisivo affronterà il vincente della sfida tra l’ucraino Krutykh e la wild card locale Harper.

Nessuna fatica, come dicevamo, nel match di oggi per Zeppieri che ha dominato il suo avversario dall’inizio alla fine. Ora basta un ultimo sforzo per raggiungere Lorenzo Musetti nel main draw dello Slam “Down Under”.

Lisa Piccinetti è approdata al secondo turno di qualificazione degli Australian Open Junior.

La tennista toscana, testa di serie numero undici, è riuscita a prevalere in rimonta sulla giocatrice delle Isole Marianne Settentrionali Carol Youngsuh Lee, già protagonista in Fed Cup con la maglia del suo paese, col punteggio di 3-6 6-1 6-0 in un’ora e 41 minuti di gioco.

Dopo un primo set molto sofferto, sia a causa delle condizioni meteo sia per il buon avvio da parte dell’avversaria, Lisa è riuscita ad entrare a tutti gli effetti in partita e dal primo game del secondo parziale ha cominciato letteralmente a prendere a pallate Lee, che ha racimolato appena un gioco negli ultimi due set.

Piccinetti affronterà al turno decisivo la nipponica Sakura Hosogi, reduce dal rapido successo in due set sull’australiana classe 2002 Smith. Il match è in programma per l’1 ora italiana.

Lorenzo Carini