Australian Open: Camila Giorgi soffre ma supera in due set la russa Kalinskaya. Sfida al secondo turno contro la Barty (Con il video della partita)

Vittoria sofferta per Camila Giorgi al primo turno degli Australian Open (Cemento, A$50.196.000).

La tennista marchigiana ha superato la russa Anna Kalinskaya, 19 anni, Nr. 160 Wta, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova l’australiana Barty.

Importante successo per la giocatrice azzurra in una partita ostica, complicata sin dal primo 15. Camila è stata abile a tenere, soprattutto dal punto di vista mentale, e a far prevalere la sua maggiore qualità con il passare dei minuti. Serve un passo avanti nel prossimo match, molto più difficile, ma era importante rompere il ghiaccio con questo torneo e non incorrere in passi falsi già al primo turno.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio sofferto per la tennista marchigiana. I primi quattro giochi sono lottatissimi ma vedono la russa prevalere; dopo 18 minuti è 3-1 per la Kalinskaya, con Camila che non riesce a sfondare.

La zampata della Giorgi non tarda ad arrivare e si concretizza in un grande gioco, il sesto, in cui opera il controbreak a 15, impattando così sul 3-3.

Il trend è tutto a favore dell’italiana ma la russa ha svariate frecce al suo arco e mette in seria difficoltà la Giorgi; tra il settimo e il nono gioco è la forza mentale di Camila a fare la differenza, tenendo due turni di servizio vitali e lottatissimi e annullando complessivamente quattro palle break.

Scampato il pericolo, l’azzurra compie l’allungo decisivo, disputando un altro ottimo game in risposta e chiudendo il parziale.

Il break a 15 nel decimo game le vale il set alla prima palla a disposizione.

E’ 6-4 in un’ora di gioco.

Secondo set: stesso copione del parziale precedente, con la Kalinskaya che parte fortissimo e la Giorgi costretta ad inseguire.

La russa si porta subito sul 2-0, con Camila chiamata a ricucire lo strappo (controbreak a zero nel quarto game).

La giovane russa è da apprezzare: prova sempre ad attaccare, prova sempre l’allungo nonostante la Giorgi rimetta in piedi il set ogni volta. E’ così anche poco dopo quando, a un break a 30 della Kalinskaya segue un controbreak ai vantaggi azzurro.

Dopo 20 minuti di gioco è ancora perfetto equilibrio: 3-3.

Qui la tennista marchigiana sale di ritmo e spezza l’incontro. Il break a zero nell’ottavo gioco vale oro ed è confermato dal turno di servizio seguente.

Nel nono game, in battuta per chiudere il match, Camila non trema e chiude il gioco a 15.

Al primo match point a disposizione è 6-3 per la Giorgi in 33 minuti di gioco.

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

4Inc. C. Giorgi vs (Q) A. Kalinskaya



GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 6 6 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 4 3 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

C. Giorgi – A. Kalinskaya

71. Singles ranking 160.

30. 12. 1991 Birthdate 2. 12. 1998

right Plays right

GS Australian Open A. Barty [18] A. Barty [18] 6 6 6 A. Sabalenka A. Sabalenka 7 4 4 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(18) A. Bartyvs A. Sabalenka

Davide Sala