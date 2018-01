Combined Sydney: Prima gioia in carriera per Daniil Medvedev. Angelique Kerber ritorna al successo (Video)

Angelique Kerber ha vinto questa mattina il torneo WTA Premier di Sydney.

In finale l’ex n.1 del mondo ha sconfitto Ashleigh Barty con un doppio 64.

Per la 29enne tedesca, si tratta dell’undicesimo trofeo conquistato in carriera, l’ultimo risaliva agli Us Open del 2016 (quando diventò anche numero uno del mondo).

Primo successo in carriera nel circuito ATP per Daniil Medvedev che questa mattina ha vinto il torneo ATP 250 di Sydney.

Il tennista russo, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in finale il giovane Alex de Minaur con il risultato di 16 64 75.

Come dicevamo per Daniil si tratta della prima vittoria in carriera alla prima finale disputata e da domani sarà al n.53 del mondo, vicinissimo al suo best ranking (48 ATP).

Combined Sydney – Finali

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Ashleigh Barty vs Angelique Kerber



WTA Sydney Ashleigh Barty Ashleigh Barty 4 4 Angelique Kerber Angelique Kerber 6 6 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Barty 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kerber 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 A. Kerber 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Daniil Medvedev vs [SE] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)