Novak Djokovic felice: “Non riesco a smettere di sorridere dentro e fuori dal campo. Amo questo sport”

Novak Djokovic è tornato in campo oggi con una vittoria per 6-1 6-4 contro l’austriaco Dominic Thiem nel Kooyong Classic e alla fine della partita ha mostrato la sua felicità per essere ritornato in campo.

“Non ho mai pensato che non sarei tornato. Non mi è mai passato mai per la testa. Ho fatto del mio meglio per tornare e sono molto felice. Non riesco a smettere di sorridere dentro e fuori dal campo. Amo questo sport”.

L’ex numero uno del mondo ammette che l’interruzione di sei mesi ha aumentato il piacere per questo sport: “Avevo bisogno di questo momento, questo stop si è presentato al momento giusto. Ho avuto un secondo figlio, ho avuto più tempo per stare con la mia famiglia e ora mi sento molto bene.”