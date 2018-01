Video del Giorno: Il gran gesto di Grigor Dimitrov

Un vero campione. È così che Grigor Dimitrov merita di essere chiamato. Il bulgaro, che ha vinto con molte difficoltà contro il britannico Kyle Edmund, si è reso protagonista di un bel gesto di sportività durante i quarti di finale del torneo di Brisbane.

In un momento in cui la partita era sul 4 pari del terzo set, il giocatore inglese è caduto a terra molto dolorante, Dimitrov è corso dall’altra parte del campo per aiutare il suo collega.

L’ atteggiamento del numero 3 del mondo che merita di essere condiviso e lodato.

Kyle Edmund goes down with an ankle problem just before the start of the Australian Open

Superb sportsmanship from Dimitrov pic.twitter.com/r7MGDaxktM

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5 gennaio 2018